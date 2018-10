海外ドラマ『グレイズ・アナトミー』：『ママ恋』のジョシュ・ラドナーが出演

ヒロインのメレディス・グレイ(エレン・ポンピオ/Ellen Pompeo)が、ドラマのエピソードを色めき立たせています。彼女のお相手となるラッキーな男性はどんな人なのでしょうか。

『グレイズ・アナトミー』シーズン15

ピープル誌では、ドラマ『ママと恋に落ちるまで』(How I Met Your Mother)のジョシュ・ラドナー(Josh Radnor)が、メレディスの恋のお相手を演じるようだと伝えています。

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 09: Josh Radnor attends the 'If Beale Street Could Talk' U.S. premiere during the 56th New York Film Festival at The Apollo Theater on October 09, 2018 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

ジョシュは、2005年から2014年にかけて放送されたCBS局の人気ドラマで、テッド・モスビー役として愛されてきました。

今年初めには、NBC局の『Rise(原題)』に出演しています。

『グレイズ・アナトミー』(Grey's Anatomy)の最新クリップでは、ベージュのトレンチコートと白いブラウス姿のメレディスが数人の仲間と病院のラウンジにいます。

そこへ義妹の医師アメリア(カテリーナ・スコーソン/Caterina Scorsone)がやって来て、何かあったのか尋ねます。

アレックス(ジャスティン・チェンバース/Justin Chambers)もメレディスに違和感を感じています。

そして、マギー(ケリー・マクレアリー/Kelly McCreary)からはズバリ、「デートでしょ」と言われてしまいます。

相手の男性について聞かれたメレディスは、会ったことがないと答えます。

そのブラインド・デートの相手をジョシュが演じるようです。

予告編では、メレディスとドクター・デルーカ(ジャコモ・ジャンニオッティ/Giacomo Gianniotti)がロマンチックな関係にあったようでしたが、そこは見てのお楽しみです。

ふたりはそのような関係に至っていなかったようです。