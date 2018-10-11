＜レスリング＞アジア大会王者のプニア・バジランらが出場…インド世界選手権代表

アジアに続いて世界制覇を目指すプニア・バジラン＝撮影・布施鋼治

　インドのメディアは今月20日からハンガリーで行われる世界選手権の代表選手を報じ、男子フリースタイル65kg級には8月のアジア大会（インドネシア）を制したプニア・バジランが出場することが分かった。今年3月のアジア選手権（キルギス）で3位のあと、コモンウエルス大会（豪州）、トビリシ国際大会（ジョージア）、ヤシャ・ドク国際大会（70kg級＝トルコ）、アジア大会と優勝を重ねており、インドで最も勢いを持っている選手。

　インドからは女子48kg級でビネシュもアジア大会で優勝しているが、同選手はひじの負傷で不参加。同62kg級には2016年リオデジャネイロ・オリンピック58kg級3位のサクシ・マリクが出場する。

　各階級の代表選手は下記の通り。

世界選手権・インド代表選手

　【男子フリースタイル】
▼57kg級　Tomar, Sandeep
▼61kg級　Sonba Tanaji Gongane
▼65kg級　Bajrang, Punia ＝2018年アジア大会優勝
▼70kg級　Pankaj, Rana
▼74kg級　Jitender
▼79kg級　Sachin, Rathi
▼86kg級　Pawan
▼92kg級　Deepak, Deepak
▼97kg級　Khatri, Mausam
▼125kg級 Sumit, Sumit ＝2018年アジア大会5位

　【女子】
▼50kg級　Ritu, Phogat
▼53kg級　Pinki
▼55kg級　Seema
▼57kg級　Pooja, Dhanda
▼59kg級　Sangeeta, Sangeeta ＝2018年アジア選手権3位
▼62kg級　Malik, Sakshi＝2016年リオデジャネイロ・オリンピック58kg級3位
▼65kg級　Ritu
▼68kg級　Kaur, Navjot＝2018年アジア選手権65kg級優勝
▼72kg級　Rajni
▼76kg級　Kiran, Kiran

　【男子グレコローマン】
▼55kg級　Vijay, Vijay＝2018年世界ジュニア選手権3位
▼60kg級　Gyander
▼63kg級　Sharma, Gaudrav
▼67kg級　Manish, Manish
▼72kg級　Malik, Kuldeep
▼77kg級　Singh, Gurpreet
▼82kg級　Singh, Harpreet
▼87kg級　Manjeet
▼97kg級　Hardeep
▼130kg級 Naveen, Naveen

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