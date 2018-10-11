＜レスリング＞アジア大会王者のプニア・バジランらが出場…インド世界選手権代表

アジアに続いて世界制覇を目指すプニア・バジラン＝撮影・布施鋼治

インドのメディアは今月20日からハンガリーで行われる世界選手権の代表選手を報じ、男子フリースタイル65kg級には8月のアジア大会（インドネシア）を制したプニア・バジランが出場することが分かった。今年3月のアジア選手権（キルギス）で3位のあと、コモンウエルス大会（豪州）、トビリシ国際大会（ジョージア）、ヤシャ・ドク国際大会（70kg級＝トルコ）、アジア大会と優勝を重ねており、インドで最も勢いを持っている選手。

インドからは女子48kg級でビネシュもアジア大会で優勝しているが、同選手はひじの負傷で不参加。同62kg級には2016年リオデジャネイロ・オリンピック58kg級3位のサクシ・マリクが出場する。

各階級の代表選手は下記の通り。

世界選手権・インド代表選手

【男子フリースタイル】

▼57kg級 Tomar, Sandeep

▼61kg級 Sonba Tanaji Gongane

▼65kg級 Bajrang, Punia ＝2018年アジア大会優勝

▼70kg級 Pankaj, Rana

▼74kg級 Jitender

▼79kg級 Sachin, Rathi

▼86kg級 Pawan

▼92kg級 Deepak, Deepak

▼97kg級 Khatri, Mausam

▼125kg級 Sumit, Sumit ＝2018年アジア大会5位

【女子】

▼50kg級 Ritu, Phogat

▼53kg級 Pinki

▼55kg級 Seema

▼57kg級 Pooja, Dhanda

▼59kg級 Sangeeta, Sangeeta ＝2018年アジア選手権3位

▼62kg級 Malik, Sakshi＝2016年リオデジャネイロ・オリンピック58kg級3位

▼65kg級 Ritu

▼68kg級 Kaur, Navjot＝2018年アジア選手権65kg級優勝

▼72kg級 Rajni

▼76kg級 Kiran, Kiran

【男子グレコローマン】

▼55kg級 Vijay, Vijay＝2018年世界ジュニア選手権3位

▼60kg級 Gyander

▼63kg級 Sharma, Gaudrav

▼67kg級 Manish, Manish

▼72kg級 Malik, Kuldeep

▼77kg級 Singh, Gurpreet

▼82kg級 Singh, Harpreet

▼87kg級 Manjeet

▼97kg級 Hardeep

▼130kg級 Naveen, Naveen