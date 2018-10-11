ツアー・オブ・ターキー第３ステージはベネットが今大会２勝目

(photo : Brian Hodes / VeloImages)

トルコで開催中の第54回プレジデンシャル・ツアー・オブ・ターキー（ＵＣＩワールドツアー）は、10月11日にフェティエからマルマリスまでの137kmで第３ステージを競い、ターコイズブルーのリーダージャージを着たアイルランドのサム・ベネット（ボーラ・ハンスグローエ）が、集団ゴールスプリントを制して今大会２勝目を上げた。

(photo : Brian Hodes / VeloImages)

■第３ステージ結果［10月11日／フェティエ～アンタルヤ／137km］

1. BENNETT Sam (BORA - HANSGROHE / IRL) 03h16’27''

2. RICHEZE Maximiliano Ariel (QUICK - STEP FLOORS / ARG)

3. DEGENKOLB John (TREK - SEGAFREDO / GER)

4. BEVIN Patrick (BMC RACING TEAM / NZL)

5. ORKEN Ahmet (Turkish National Team / TUR)

6. GARCIA CORTINA Ivan (BAHRAIN - MERIDA / ESP)

7. LUTSENKO Alexey (Astana Pro Team / KAZ)

8. HAAS Nathan (Team Katusha Alpecin / AUS)

9. KASPERKIEWICZ Przemyslaw (Delko Marseille Provence Ktm / POL)

10. ARISTI Mikel (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP)

■第３ステージまでの総合成績

1. BENNETT Sam (BORA - HANSGROHE / IRL) 10h09’52’’

2. RICHEZE Maximiliano Ariel (QUICK - STEP FLOORS / ARG) +10”

3. DEGENKOLB John (TREK - SEGAFREDO / GER) +22”

4. DRUCKER Jean-Pierre (BMC RACING TEAM / LUX) +22”

5. SPRENGERS Thomas (Sport Vlaanderen - Baloise / BEL) +23”

6. ZABALA Josu (Caja Rural - Seguros Rga / ESP) +24”

7. ORJUELA Fernando (Manzana Postobon Team / COL) +25”

8. GARCIA CORTINA Ivan (BAHRAIN - MERIDA / ESP) +26”

9. HAAS Nathan (Team Katusha Alpecin / AUS) +26”

10. LUTSENKO Alexey (Astana Pro Team / KAZ) +26”

（ レース公式サイト ）