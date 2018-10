鉄道テック系で気になる【CEATEC JAPAN 2018】

いよいよ来週、幕張メッセで開幕する CEATEC JAPAN 2018(10月16~19日)。

フィンテック、不動産テック、アドテック、食テックがあるなら、鉄道テックもあるでしょってことで、テクノロジーの近未来をちら見してみる。

まずことしの CEATEC(Combined Exhibition of Advanced Technologies) のテーマから。

「CPS/IoTを活用し、あらゆる産業・業種による「共創」を基本としたビジネス創出と、技術および情報交流などを一堂に会する場を開催し、経済発展と社会的課題の解決を両立する「超スマート社会(Society 5.0)」の実現を目指す」

CPSは、ここ4~5年でよく使われるキーワード。サイバーフィジカルシステム(Cyber-Physical System)――センサーデータなどリアル情報を集積・分析・解析し、機会・人・社会に反映させるというトレンド。

CPS/IoTは、サイバー空間と実世界が相互に連携すること。そして「目指す」と宣言している Society 5.0 が色濃いテーマ。出展各社とも、Society 5.0 を切り口に、いろいろ出してくるみたい。

鉄道チャンネルが注目する企業

ことし初出展する企業で注目は、NEXCO東日本、ローソン、コマツ、ダイキン工業など。トヨタ自動車やボッシュ、京セラといった企業が再出展するのも興味深い。

小売業として初出展するローソンは、「ウォークスルー決済」をキーワードにした近未来展示を展開。駅の自動改札口に似た決済システムが登場するか。

高速道路会社として初出展する NEXCO東日本は、スマートメンテナンス・ハイウェイ(SMH)にむけた取り組みを紹介。こちらは老朽化した高速道路などの構造物をICTやビッグデータを活用して維持管理していく近未来がみえそう。

コマツは、2015年から推進させている「スマートコンストラクション」を展開。建設現場に携わる人・モノ(機械、土など)に関するさまざまな情報を、ICTでつなぎ、建設現場の安全・生産性を向上させるソリューション事業を紹介する。

また三菱電機は、次世代運転支援技術を搭載するコンセプトカー「EMIRAI4(イーミライフォー)」や、世界最高速エレベーターのVRによる乗車体験デモなどを紹介する。

―――2017年開催は出展者数667社、来場者数15万2066人を記録。来場者のうち約4割が、輸送機器、機械製造、精密機器、電子情報通信、電子デバイスなどの業種というCEATEC。

CEATEC オフィシャルが発信する「ことしの注目コンファレンス」は下記のとおり。ただし、すでに満員のプログラムもあり。







(以下、注目コンファレンス公式ラインナップから引用)

10月16日(火) 11:00-11:45 コンベンションホールAB

お客様と一緒に実現する、安全で、生産性の高い未来の現場「スマートコンストラクション」

コマツ 代表取締役社長兼CEO 大橋 徹二 氏

10月16日(火) 12:30-13:15 コンベンションホールAB

すべての人にロボットを

株式会社Preferred Networks代表取締役社長 CEO 西川 徹 氏

10月16日(火) 14:00-14:45 コンベンションホールAB

「おもてなし」を支えるデジタル ローソンが考える未来型コンビニ

株式会社ローソン 代表取締役 社長 竹増 貞信 氏

10月16日(火) 15:30-16:15 コンベンションホールAB

動き出したIoTによる知能化工場 ~FIELD system~ ファナック株式会社

代表取締役会長兼CEO 稲葉 善治 氏

10月17日(水) 10:15-11:00 コンベンションホールB

コネクティッドがもたらすスマートモビリティ社会の実現 株式会社トヨタIT開発センター

代表取締役社長 今井 孝志 氏

10月17日(水) 13:00-15:00 コンベンションホールB

旅行・運輸業の新たなビジネスモデル~IoTで広がる旅サービスの差別化~

IoT・BigData・AIによる「モビリティ革命」の実現

東日本旅客鉄道株式会社 技術イノベーション推進本部 次長 中川 剛志 氏

ツーリズムにおけるCPS ~体験価値を高めるJTBの共創型チャレンジ~

株式会社JTB 常務執行役員 古野 浩樹 氏

10月17日(水) 16:15-17:00 国際会議室

Engineering Physics + Data Science + Artificial Intelligence is the Future of Products

Tech Mahindra Ltd Integrated Engineering Solutions Global Head – Engineering, IoT & Enterprise Mobility Natarajan Karthikeyan 氏

10月18日(木) 11:45-12:30 コンベンションホールB

決済・金融が変わる ~オープン思想で切り拓くキャッシュレスの世界~

株式会社Origami 代表取締役社長 康井 義貴 氏

10月18日(木) 13:30-15:30 コンベンションホールA

IoTが生み出す新たな金融サービス~FinTech時代における金融業界の変革~Nudge me, FinTech! 何が人を一歩踏み出させるのか? FinTech企業のチャレンジ

日本銀行 FinTechセンター長 副島 豊 氏

パーソナルデータを活用した共創イノベーションの実現(仮)

イオンクレジットサービス株式会社 取締役兼執行役員 イノベーション推進本部長 西村 信一郎 氏

SMBCグループのオープンイノベーション(仮)

株式会社三井住友フィナンシャルグループ ITイノベーション推進部 ITイノベーション推進部長 中山 知章 氏

MUFGの経営戦略~デジタルを活用した事業変革への挑戦(仮)

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 デジタル企画部長 大澤 正和 氏

10月18日(木) 16:00-17:00 コンベンションホールA

5G商用化へ加速するグローバル業界動向

ファーウェイ・ジャパン(華為技術日本株式会社) キャリアネットワークビジネス事業本部 CTO 赤田 正雄 氏

10月19日(金) 10:15-11:15 コンベンションホールB

多様性社会に向けたAI応用

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役 筑波大学 図書館情報メディア系 准教授 落合 陽一 氏

10月19日(金) 11:45-12:30 コンベンションホールB

イノベーションを加速するIoTの“Democratization(民主化)”

株式会社ソラコム 代表取締役社長 玉川 憲 氏