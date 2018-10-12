＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（8）】アジアＷ女王の周鳳（中国）が抜け出すか…女子68kg級

※10月9日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
昨年69kg級優勝の土性沙羅（東新住建）は欠場、2位のアライン・フォッケン（ドイツ）は76kg級に上げ、同3位のハン・ユエ（中国）とクンバ・セレネ・ラーロク（フランス）も72kg級に出場しそう。
昨年69kg級の1～3位が不在の中、2015年2位で、今年のアジア選手権とアジア大会を連続優勝した周鳳（中国）が優勝候補の筆頭となろう。アジアの2大会でともに2位だったサークー・ツメンチェチェグ（モンゴル）が周鳳の壁を破れるか。
昨年の欧州選手権69kg級3位のアラ・チェルカソワ（ウクライナ）が、今年2月のクリッパン女子国際大会（スウェーデン）2位、6月の中国オープンと9月のポーランド・オープンで優勝と好調。世界一争いに台頭してくるか。がんを克服して世界の舞台に戻った渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ）がオリンピアンの強さを発揮するか。
63kg級で4度の欧州チャンピオンに輝いている38歳のモニカ・ミチャリク（ポーランド）が出てくるか。出てくれば14度目の世界選手権出場。メジャー大会（オリンピック・世界選手権・大陸大会・大陸選手権）は32度目の出場となる（クリック）。優勝争いとは別の意味で注目される。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権69kg級】
［1］土性沙羅（日本）
［2］Rotter Focken, Aline（ドイツ）
［3］Han, Yue（中国）
［3］Larroque, Koumba Selene Fanta（フランス）
［5］Kuenz, Martina（オーストリア）
［5］Syzdykova, Elmira（カザフスタン）
【2018年欧州選手権】
［1］Bratchikova, Anastasia（ロシア）
［2］Larroque, Koumba Selene Fanta（フランス）
［3］Kuenz, Martina（オーストリア）
［3］Tosun, Buse（トルコ）
［5］Michalik, Monika Ewa（ポーランド）
［5］Domikaityte, Danute（リトアニア）
【2018年アジア大会】
［1］Zhou, Feng（周鳳＝中国）
［2］Tumentsetseg, Sharkhuu（モンゴル）
［3］Kakran, Divya（インド）
［3］Zhumanazarova, Meerim（キルギス）
【2018年アジア選手権】
［1］Zhou, Feng（周鳳＝中国）
［2］Tumentsetseg, Sharkhuu（モンゴル）
［3］Kazyulina, Irina（カザフスタン）
［3］Zhumanazarova, Meerim（キルギス）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Sanchez Rodriguez, Yudaris（キューバ）
［2］Caraballo Hernandez, Soleymi Antonieta（ベネズエラ）
［3］Ayovi Parraga, Leonela Aleyda（エクアドル）
［3］Sovero Nino, Janet（ペルー）