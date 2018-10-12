＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（9）】アジアの強さを見せられるか、ホセイン・ノウリ（イラン）…男子グレコローマン87kg級

※10月9日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。

アジア選手権とアジア大会の覇者ホセイン・ノウリ（イラン）

昨年85kg級優勝のメテハン・バサール（トルコ）は今年の欧州選手権14位など安定性は今ひとつ。同2位で2016年リオデジャネイロ・オリンピック85kg級3位のデニス・クドラ（ドイツ）が欧州選手権3位、ドイツGP優勝などコンスタントに好成績を挙げている。

昨年3位のロバート・コブリアシビリ（ジョージア）は今年の欧州選手権で優勝。同じく昨年3位のホセイン・ノウリ（イラン）は今年のアジア選手権とアジア大会を制している。ともに優勝候補の一角を占めているだろう。

ロシア代表が予想され、欧州選手権2位のベカン・オズドエフ（ロシア）、昨年5位で今年のU-23欧州選手権優勝のイスラム・アバソフ（アゼルバイジャン）、昨年７位でパンアメリカン選手権を制したダニエル・グレゴリッチ・エチャバリア（キューバ）、アジア選手権2位の角雅人（自衛隊）らが上位へ食い込めるか。

2017～2018年主要大会成績

【2017年世界選手権85kg級】

［1］Basar, Metehan（トルコ）

［2］Kudla, Denis（ドイツ）

［3］Nouri, Hossein（イラン）

［3］Kobliashvili, Robert（ジョージア）

［5］Abbasov, Islam（アゼルバイジャン）

［5］Chakvetadze, Davit（ロシア）

【2018年欧州選手権】

［1］Kobliashvili, Robert（ジョージア）

［2］Ozdoev, Bekhan（ロシア）

［3］Kudla, Denis（ドイツ）

［3］Berg, Zakarias（スウェーデン）

［5］Klimovich, Nikita（ベラルーシ）

［5］Abbasov, Islam（アゼルバイジャン）

【2018年アジア大会】

［1］Nouri, Hossein（イラン）

［2］Assakalov, Rustam（ウズベキスタン）

［3］Ovelekov, Shyhazberdi（トルクメニスタン）

［3］Kustubaev, Azamat（カザフスタン）

【2018年アジア選手権】

［1］Nouri, Hossein（イラン）

［2］角雅人（日本）

［3］Peng, Fei（中国）

［3］Beishebekov, Azat（キルギス）

【2018年パンアメリカン選手権】

［1］Gregorich Hechavarria, Daniel（キューバ）

［2］Cova Pulido, Yorgen（ベネズエラ）

［3］Adames Palmer, Luis Eduardo（ドミニカ共和国）

［3］Provisor, Benjamin Errol（米国）