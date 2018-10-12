『スーパーロボット大戦X-Ω』に『マブラヴ オルタネイティヴ』や『Cutie Honey Universe』の期間限定参戦が決定！

スパクロに期間限定で「マブラヴ オルタネイティヴ」の参戦が決定！ https://t.co/MpXMLPfmIT#スパクロ#スパロボpic.twitter.com/UTBNgrzv7I
— スーパーロボット大戦X-Ω公式 (@srw_xomg)
スパクロに期間限定で「熱血最強ゴウザウラー」の参戦が決定！ https://t.co/MpXMLPfmIT#スパクロ#スパロボpic.twitter.com/ZuepuqY4cX
— スーパーロボット大戦X-Ω公式 (@srw_xomg)
スパクロに期間限定で「Cutie Honey Universe」の参戦が決定！ https://t.co/MpXMLPfmIT#スパクロ#スパロボpic.twitter.com/aIrDrbPmEV
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バンダイナムコエンターテインメントは、iOS/Android向けアプリ『スーパーロボット大戦X-Ω』に関して、『マブラヴ オルタネイティヴ』や『熱血最強ゴウザウラー』『Cutie Honey Universe』が期間限定で参戦することを発表しました。
本作は、バンダイナムコエンターテインメントがプロデュース、セガゲームスが開発・運営を行う『スーパーロボット大戦』シリーズのスマートフォン向け作品です。30作品以上の参戦作品とオリジナル主人公たちによって、宇宙の命運を賭けた壮大な物語が紡がれます。
今回の期間限定参戦作品の中で最も注目を集めた『マブラヴ オルタネイティヴ』に関しては、参戦を記念した特別PVも公開中です。またユーザーからは、「本家『スーパーロボット大戦』の方にもぜひ参戦してほしい」という声が挙がっています。
■『マブラヴ オルタネイティヴ』参戦記念PV
『スーパーロボット大戦X-Ω』は好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
茶っプリン