『スーパーロボット大戦X-Ω』に『マブラヴ オルタネイティヴ』や『Cutie Honey Universe』の期間限定参戦が決定！

『スーパーロボット大戦X-Ω』に『マブラヴ オルタネイティヴ』や『Cutie Honey Universe』の期間限定参戦が決定！

スパクロに期間限定で「マブラヴ オルタネイティヴ」の参戦が決定！ https://t.co/MpXMLPfmIT#スパクロ#スパロボpic.twitter.com/UTBNgrzv7I

— スーパーロボット大戦X-Ω公式 (@srw_xomg)

2018年10月11日

スパクロに期間限定で「熱血最強ゴウザウラー」の参戦が決定！ https://t.co/MpXMLPfmIT#スパクロ#スパロボpic.twitter.com/ZuepuqY4cX

— スーパーロボット大戦X-Ω公式 (@srw_xomg)

2018年10月11日

スパクロに期間限定で「Cutie Honey Universe」の参戦が決定！ https://t.co/MpXMLPfmIT#スパクロ#スパロボpic.twitter.com/aIrDrbPmEV

— スーパーロボット大戦X-Ω公式 (@srw_xomg)

2018年10月11日

バンダイナムコエンターテインメントは、iOS/Android向けアプリ『スーパーロボット大戦X-Ω』に関して、『マブラヴ オルタネイティヴ』や『熱血最強ゴウザウラー』『Cutie Honey Universe』が期間限定で参戦することを発表しました。

本作は、バンダイナムコエンターテインメントがプロデュース、セガゲームスが開発・運営を行う『スーパーロボット大戦』シリーズのスマートフォン向け作品です。30作品以上の参戦作品とオリジナル主人公たちによって、宇宙の命運を賭けた壮大な物語が紡がれます。

今回の期間限定参戦作品の中で最も注目を集めた『マブラヴ オルタネイティヴ』に関しては、参戦を記念した特別PVも公開中です。またユーザーからは、「本家『スーパーロボット大戦』の方にもぜひ参戦してほしい」という声が挙がっています。

■『マブラヴ オルタネイティヴ』参戦記念PV

『スーパーロボット大戦X-Ω』は好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

茶っプリン

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

インサイド

on

©株式会社イード