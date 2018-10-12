第３０回ＭＯＡ美術館室蘭・登別児童作品展の入賞者が決まった。絵画の部は３９２点、書写の部は２７８点、計６７０点の応募があった。審査の結果、最高賞のＭＯＡ美術館奨励賞は、絵画の部で小栗山裕真君＝室蘭市八丁平小１年＝、書写の部で山田友美さん＝同海陽小６年＝が選ばれた。

作品展は２０、２１の両日、室蘭市幸町の室ガス文化センターで開かれる。開催時間は両日とも午前９時から、終了は２０日が午後５時、２１日が同３時半。表彰式は２１日午後１時から、同２時半からは絵画の部の審査を務めた矢元政行さん＝全道展、行動展会員＝の美術セミナーが行われる。

最高賞以外の入賞者は次の通り。（敬称略）

◇絵画の部 ▽室蘭市長賞 渡邊美空（室蘭市八丁平小４年）▽登別市長賞 西本愛美（登別市若草小６年）▽室蘭市教育長賞 三浦幹登（室蘭市蘭北小３年）▽登別市教育長賞 岩村駿多郎（登別市若草小２年）▽室蘭観光協会長賞 大宮琉奈（室蘭市大沢小４年）▽室蘭民報社賞 伊藤優花（同高砂小２年）▽北海道新聞社賞 高山惺（同白蘭小５年）▽室蘭市民美術館をささえる会長賞 永川愛菜（同２年）▽審査委員長賞 梅木眞緒（登別市青葉小６年）▽実行委員長賞 川添新心（室蘭市八丁平小１年）▽金賞 橋有凜（同喜門岱小１年）根木美冬（同地球岬小１年）中林玲那（登別市青葉小２年）原田芽依（室蘭市八丁平小２年）今彩海（登別市若草小３年）福眞蓮愛（同４年）村上結音（同５年）佐藤結彩（室蘭市みなと小６年）▽銀賞 志賀由依（同大沢小１年）福眞海音（登別市若草小１年）竹嶋志将（室蘭市喜門岱小２年）三浦蒼葉（同蘭北小３年）今田琴葉（登別市幌別小４年）加藤美陽（室蘭市高砂小４年）小栗山絢華（同八丁平小５年）松山絢奏（同蘭北小６年）山田将太（登別市幌別小６年）

◇書写の部 ▽室蘭市長賞 水落小梅（室蘭市大沢小５年）▽登別市長賞 笹森愛加（登別市富岸小５年）▽室蘭市教育長賞 山田仁美（室蘭市海陽小２年）▽登別市教育長賞 松田実姫（登別市富岸小４年）▽審査委員長賞 小松優依（室蘭市八丁平小５年）▽実行委員長賞 加茂川諒磨（同喜門岱小６年）▽金賞 加藤希夏（登別市富岸小３年）小泉ゆう（室蘭市地球岬小４年）山田聡美（同海陽小４年）遊佐蒼大（同大沢小４年）佐々木翔悟（同５年）清野百花（登別市幌別西小６年）古坂弥音（同鷲別小６年）▽銀賞 金戸乃々華（室蘭市みなと小４年）工藤瑠華（登別市幌別西小４年）篠崎美來（室蘭市みなと小５年）大渕智花（登別市幌別西小５年）吉田望乃（室蘭市海陽小５年）小西宏実（同水元小６年）鶴見友満（登別市登別小６年）黒葛野友依（室蘭市海陽小６年）