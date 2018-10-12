大賞に松浦さん（松江）　植田正治フォトコンテスト

松浦潤一さんの「休日」（３枚組みの１枚）

宮本澪さんの「束の間の開放感」

「第１９回植田正治写真美術館フォトコンテスト」（植田正治写真美術財団主催、新日本海新聞社共催）の作品審査が１１日までに同美術館で行われ、一般の部は松浦潤一さん（４９）＝松江市＝の「休日」、高校生以下の部は宮本澪さん＝日南中３年＝の「束（つか）の間の開放感」がそれぞれ大賞に選ばれた。

一般の部に４５７点、高校生以下の部に２８８点の応募があった。いずれも写真家で大阪芸術大写真学科長の織作峰子氏、二科会写真部名誉会員の川本貢功氏が審査した。

入賞・入選作品は１１月７～３０日、同美術館で展示される。

そのほかの入賞者は次の皆さん。

【一般の部】優秀賞＝安達彰（松江市）石井智子（伯耆町）▽秀作賞＝萩原修（東京都）稲垣優一（兵庫県）波積薫（松江市）青戸繁（同）沢下由里（南部町）松下真司（岐阜県）▽奨励賞＝橘重孝（大田市）▽キヤノン賞＝福寄冨久江（松江市）▽ニコン賞＝内藤章江（同）▽ピクトリコ賞＝木村克己（出雲市）

【高校生以下の部】優秀賞＝西沢七海（隠岐島前高３年）森本響亜（米子西高１年）▽秀作賞＝来間遥（出雲北陵高３年）福島悠太（同２年）玉川瑞希（米子東高１年）森脇巧翔（岸本中１年）生田和獅（溝口小３年）有田耕太朗（宍道高２年）▽新日本海新聞社賞＝山中瑞歩（隠岐島前高２年）▽キヤノン賞＝森田翔也（溝口中３年）▽ニコン賞＝吾郷真菜（出雲北陵高２年）▽ピクトリコ賞＝堀西恭平（同３年）