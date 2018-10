■「銀魂」から「坂田銀時」「神楽」「近藤勲」「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」が参戦!コラボファイターを入手できるピックアップガチャが登場!

「KOF ALLSTAR」の戦場に、大人気アニメ「銀魂」から、主人公の銀さんこと「坂田銀時」をはじめ、「神楽」「近藤勲」、「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」が参戦いたします。新ファイターの参戦を記念して、「坂田銀時」「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」の4人の出現確率がアップした「銀魂コラボピックアップガチャ」が期間限定で登場いたします。

また、「坂田銀時」「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」に装着することで、スペシャルスキルを発動できるようになるバトルカードの出現率が高い「銀魂コラボスペシャルカードピックアップガチャ」も登場いたします。

★5「神楽」を獲得できるログインイベントや、★5「近藤勲」などを獲得できるコラボ限定クエストを開催!

ログイン1日目から★5「神楽」を獲得できるログインイベントを追加いたしました。本ログインイベントでは、2日目以降も銀魂ガチャチケット10連(ファイター、カード)など豪華コラボアイテムを獲得できます。

また、コラボ限定クエスト「ひとくちにKOFっていってもシリーズが多すぎて話が噛み合わないことがあるから気をつけろ!」を開始いたします。期間中にイベントステージをクリアして獲得したスコアポイントで、コラボファイター★5「近藤勲」など、さまざまな報酬や専用コインを獲得することができます。本イベントで獲得した専用コインは、コインショップで「神楽」のソウルほか、各種素材と交換することができます。ぜひ、イベントに参加して「神楽」を成長させてください。

また、次回10月18日(木)のアップデートでは、さらなるコラボイベントも用意しておりますので、ぜひこの機会に「KOF ALLSTAR」×「銀魂」を存分にお楽しみください。本アップデートの詳細については、ゲーム内や公式サイトのお知らせにて紹介しておりますので、ご確認ください。

「KOF ALLSTAR」×「銀魂」コラボ特設サイト

https://kofallstar.netmarble.jp/event/gintama/

(C) SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. 2018 All Rights Reserved.