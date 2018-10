本番組は主にマルチモードならびにバトルロイヤルモードを中心に扱い、毎回ゲストに様々な方をお招きし、本作品の魅力をお伝えしていきます。

また、OPENREC.tvでは、番組開始を記念して視聴者プレゼントキャンペーンを実施いたします。OPENREC公式Twitter(@OPENREC)をフォローし、番組内企画での勝利ゲストを予想のうえ、対象ツイートを引用RTして頂いた方の中から抽選で10名様に「マルチプレイヤー2XP」をプレゼントいたします。

■「OPENREC.tv」/「CoD SURVIVAL」(PC版)

放送日時

2018年10月13日(土)20時~

出演MC

k4sen

ゲスト

Vodka、けんき、SUMOMOXqX、鈴木ノリアキ

放送URL

https://www.openrec.tv/live/XNBywYe3Ak

■「OPENREC.tv」/「CoD:BO4 OPENREC.tv支部」(PS4版)

放送日時

2018年10月14日(日)20時~

出演MC

k4sen

ゲスト

柏木べるくら、梨蘭、野々宮ミカ、赤谷玲菜

放送URL

https://www.openrec.tv/live/V7BbqZ218W

(C) 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACKOPS, and the shield logo are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks andtrade names are property of their respective owners.