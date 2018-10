女優の仲里依紗さんが私服でドラマ出演したことをインスタグラムで報告し、反響を呼んでいます。

■夫婦そろってインスタが大好評

仲里依紗さんといえば、昨年ころからスナップチャットやsnowの宇宙人フィルターなどを使った、インスタストーリーでの投稿が人気になりました。

その後、夫であり俳優の中尾明慶さんとストーリーを使ったやりとりが人気爆発。中尾さんを「キツネ」と呼び、たまにストーリー上でのほほえましい夫婦喧嘩も。ふたりをフォローしてやりとりを「夫婦漫才みたい」と楽しむファンが増えました。

■ミラノでは「FENDI」を着こなし絶賛

9月末には、イタリア・ミラノに訪れ、「2019年春夏ミラノコレクション」のFENDIのショーに招かれた様子をアップ。

* @fendi ❤️💙❤️💙 * #FendiSS19 #FendiMania たくさん かわいいFENDIを着て 撮影してきたので お楽しみに💗💗💗

同ブランドのワンピースを完璧に着こなしている姿と、個性的なヘアカラー&ヘアスタイルに「これを着こなせるなんてすごい」「かっこいい!」と絶賛の声が寄せられていました。

■引き締まったボディも注目!

「FENDI」のワンピースでも注目を浴びたのは、里依紗さんの引き締まったボディライン! それもそのはず、里依紗さんは中尾さんとともに、テレビ番組で取り上げられることも多い、トレーナーのAYAさんに元に通っているようです。

この写真は 先週のだけど 今日もクロスフィット 行きました🏋🏼‍♂️💕 スケジュールが合って 毎週クロスフィット 行ける喜び😍❣️❣️❣️

インスタでもAYAさんとのツーショットやトレーニングの一部を動画で投稿しています。美は一日にして成らず…ってやつですね…。

■私服でドラマ出演

里依紗さんが10日、自身のインスタグラムで「まさかの私服でドラマ出ちゃったよ」「#どこのヤンキーだよ」と自虐コメントとともに、ド派手シャツに赤パンツのコーディネートで撮影した1枚を投稿。

まさかの私服でドラマ出ちゃったよ😂👍❤️✨ #どこのヤンキーだよ . #Repost @drama_wowow ・・・ 「遠藤憲一と宮藤官九郎の勉強させていただきます」 主演 遠藤憲一さんがキャスティング!? 脚本 宮藤官九郎さんの当て書き!? 豪華ゲスト総出演の前代未聞のドラマ! 💐第2話のゲストは仲里依紗さん!!! 殺人事件の目撃者 . 詳しくはプロフィールのURLから「遠藤憲一と宮藤官九郎の勉強させていただきます」の本サイトをチェック🌟 . #wowow #オリジナルドラマ #秋ドラマ #遠藤憲一 #宮藤官九郎 #勉強させていただきます #小栗旬 #仲里依紗 #加藤諒 #高畑淳子 #野村周平 #水野美紀 #高嶋政伸 #桃井かおり #豪華ゲスト #11月12日スタート #第1話無料放送 #月曜深夜 #BS9 #wowowプライム #カッコつけさせていただきます

これまでもインスタに私服コーデを投稿していますが、私服でドラマ出演はレア!

■個性的なファッションに「かっけー!」

コンビニの中で撮影した投稿に「センス溢れすぎ!」「私服でドラマ出演はすごい!」と、なかなかマネできないような個性的なセンスに絶賛のコメントが相次いでいます。

「何気ない写真からもオシャレ感が伝わってきます」

「このファッションがしっくりくるのって、里依紗ちゃんだけだなぁ…」

「この個性的なファッションが馴染むってすごくない?」

「かっけー! 絶対マネできないけど」

この私服コーデは、WOWOWオリジナルドラマ『遠藤憲一と宮藤官九郎の勉強させていただきます』の第2話にゲスト出演した際の1枚。放送が楽しみですね。

