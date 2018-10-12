■関西地域、兵庫県の映画館「MOVIXあまがさき」にて限定グッズ付きパブリックビューイングイベントの開催が決定！
「セガゲームス公式「ぷよぷよチャンピオンシップ」2018年度10月大会」について、関西地域、兵庫県にある映画館「MOVIXあまがさき」で入場者特典付のパブリックビューイングイベントの開催が決定いたしました。パブリックビューイングイベントでは、大会会場からの中継放送が映画館の大画面でご覧いただけ、応援メガホン、オリジナル缶バッチの他、ポップコーンも差し上げます。
また、「チャンピオン予想大会」も実施され、見事的中した方には「ぷよぷよ」グッズ他豪華景品をプレゼントいたします。ぜひ関西地域からも映画館で選手へのエールをお願いいたします。
パブリックビューイング詳細
大会名
セガゲームス公式「ぷよぷよチャンピオンシップ」2018年度10月大会 パブリックビューイング（インターネット中継）
日時
2018年10月27日（土）18:00～（入場開始予定時刻17:40）
場所
MOVIXあまがさき
兵庫県尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール内
アクセス
車をご利用の方
名神高速道路「尼崎I.C.」より産業道路経由約8分、または長洲線経由約10分
ご利用日：全日／駐車料金：ご観賞当日、合計3時間無料／ご利用時間：8:30～25:30まで／駐車可能台数：1,500台
※シアターご入場後、セルフ駐車券サービスをご利用ください。
電車をご利用の方
JR神戸線・宝塚線・東西線尼崎駅北口とデッキで直結
バスをご利用の方
阪神尼崎駅より11系統、杭瀬駅より12系統でJR尼崎駅北口
阪急塚口駅より12系統、園田駅より11系統でJR尼崎駅北口
入場料金
1,500円均一（ポップコーン付）
入場者特典
1. 「ぷよぷよ」応援メガホン
2. 「ぷよぷよ」オリジナル缶バッチ
※1.2.とも種類はお選び頂けません。
入場チケット販売日時
インターネット:10月13日（土）AM0:00発売開始
劇場窓口:10月13日（土）劇場OPENより販売
販売数
150席
そのほか
「チャンピオン予想大会」を実施
参加賞としてポップコーン券を差し上げるほか、的中した方に「ぷよぷよ」グッズなど豪華賞品をプレゼント
劇場で「ぷよぷよ」グッズ販売有
注意事項 チケットの購入、詳細は劇場HPにてご確認ください（https://www.smt-cinema.com/site/amagasaki/）
(C)SEGA