シーズン13放送開始！【クリミナル・マインド】を降板したモーガン他キャストのその後とは？

シーズン14で打ち切りの噂も出ている『クリミナル・マインド』ですが、これまでに登場し、番組を降板したキャストのその後も気になるところ。キャストの降板理由も絡めて、俳優・女優たちの2018年現在、その後の活躍を追いかけてみました。(掲載は出演回数順です)

トーマス・ギブソン(アーロン・ホッチナー役)256話出演 Thomas Gibson

まさかの暴行問題で電撃降板となったトーマス・ギブソン。

これまで目立った活動は見られなかったものの、2018年中に『Shadow Wolves』というアクションドラマの制作に入ることが発表されたばかり。

娘を殺害されたNSAの大佐という役どころで、あらゆる手段で悪に復讐するストーリーになるそう。

今年はプライベートでも4年間、離婚について協議していた妻とも正式に離婚が決まり、3人の子ども達は元妻とテキサスで生活しているため、トーマス・ギブソンも定期的にテキサスの子どもの元を訪れている様子がSNSにアップされています。

最近アップされたマシューとのショット!

シェマー・ムーア(デレク・モーガン役)252話出演 Shemar Moore

2018年6月に来日したシェマー・ムーア。

日本で観光やショッピングを楽しむ様子がSNSにアップされたことも話題になりました。

そんな彼は、現在主演ドラマ『S.W.A.T.』が絶好調!

クリマイ降板の時には、次作も決まっておらず「降板はある意味賭けだった。常に成長したいと思っているからね。ジョージ・クルーニーだって、デンゼル・ワシントンだって通った道。自分があれだけのスターになれるかはわからないけれど」

と語っていましたが、番組を降板してもファンを楽しませ、キャリアを順調に築き上げるシェマー・ムーアは、やはりカッコイイ男!

ジーン・トリプルホーン(アレックス・ブレイク役)48話出演 Jeanne Tripplehorn

ジーン・トリプルホーンは、元々は映画で活躍していた女優さん。

1993年公開のトム・クルーズ主演作『ザ・ファーム 法律事務所』で相手役をつとめたことから知名度を上げましたが、実はこの役、本来はロビン・ライトが演じる予定だったもの。

ロビン・ライトが妊娠したため、急遽この役がまわってきたそうです。

クリマイ降板後も、再び映画に登場し、『Little Pink House』『We Only Know So Much』『Gloria Bell』(いずれも原題)の3作品に出演しています。

NANTUCKET, MA - JUNE 23: Jeanne Tripplehorn attends Women Behind the Words at the 2018 Nantucket Film Festival - Day 4 on June 23, 2018 in Nantucket, Massachusetts. (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images for Nantucket Film Festival )

マンディ・パティンキン(ジェイソン・ギデオン役)47話出演 Mandy Patinkin

「毎回、毎回、陰湿な殺人シーンが続くドラマの撮影に耐えられなかった」と降板後は何度か番組批判を繰り広げているマンディ・パティンキン。

主要キャラクターの中で、唯一、死亡させられてしまったことも衝撃的でした。

昔は「同じドラマに出演すると飽きてしまう」と発言していたこともありましたが、その後はご存知のとおり『Homeland』に長年にわたりレギュラー出演していますので、飽き性ではなくなったのかも!?

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: 70th ANNUAL PRIMETIME EMMY AWARDS -- Pictured: Actor Mandy Patinkin arrives to the 70th Annual Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater on September 17, 2018. NUP_184215 (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ローラ・グラウディーニ(エル・グリーナウェイ役)28話出演 Lola Glaudini

生粋のニューヨーカーだったため、家族やニューヨークという土地から離れ、ロサンゼルスで撮影することが耐えられなくなった・・・そんな理由から降板したローラ・グラウディーニ。

最近の彼女は、ロサンゼルスで撮影した『エクスパンス 巨獣めざめる』『エージェント・オブ・シールド』などに出演していますが、どれも撮影期間は短いものばかり。

やはり、あまり長い間ニューヨークを離れたくないのかも!?

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 02: Actress Lola Glaudini attends the opening night of 'Hedwig And The Angry Inch' at the Pantages Theatre on November 2, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

ジェニファー・ラブ・ヒューイット(ケイト・キャラハン役)23話出演 Jennifer Love Hewitt

JJ演じるA.Jクックと同時期に妊娠していたジェニファー・ラブ・ヒューイット。

A.Jクックが、ストーリーに妊娠を織り込み、そのまま出演したのに対し、ジェニファーは「家族や子ども達との時間を過ごしたい」と番組を降板しました。

演じるケイトも同じ理由でBAUを去ったのが印象的でしたが、その後の彼女は今年に入るまで休業し、育児に専念していましたが、『9-1-1』シーズン2にキャスティングされ、現場復帰。

新たなレギュラーキャストとして番組に迎えられています。

JIMMY KIMMEL LIVE! - 'Jimmy Kimmel Live!' airs every weeknight at 11:35 p.m. EDT and features a diverse lineup of guests that include celebrities, athletes, musical acts, comedians and human interest subjects, along with comedy bits and a house band. The guests for Tuesday, September 4 included Rami Malek ('Bohemian Rhapsody'), Jennifer Love Hewitt ('9-1-1'), and musical guest The Lemon Twigs. (Randy Holmes/ABC via Getty Images)JENNIFER LOVE HEWITT

ジェイン・アトキンソン(エリン・ストラウス役)23話出演 Jayne Atkinson

ジェニファー・ラブ・ヒューイットと同じく23話出演し、準レギュラーながら存在感を発揮したジェイン・アトキンソン。

そんな彼女は『ハウス・オブ・カード 野望の階段』に準レギュラーとして出演しています。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Actor Jayne Atkinson attends the 69th Annual Primetime Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/WireImage)

ニコラス・ブレンドン(ケヴィン・リンチ役)22話出演 Nicholas Brendon

はっきりと降板と製作陣から発表されていないものの、準レギュラーとして出演していたニコラス・ブレンドンも、再び番組に戻ることはないだろうといわれています。

2014年を最後に番組から遠ざかっているニコラス・ブレンドンですが、素行に問題があり、2010年にリハビリ施設入り、2015年には泥酔し、ホテル内のものを壊して逮捕。2015年にも再びホテルで器物破損容疑で逮捕。(ちなみに2015年は同じ罪で二度逮捕されている)

さらに、2015年、17年と恋人への暴行容疑でも逮捕されています。

現在は、低予算映画に出演したり、自身の薬物問題に取り組む様子をテレビ番組で放送したりしているそうです。

PHILADELPHIA, PA - JUNE 02: Actor Nicholas Brendon attends Wizard World Comic Con Philadelphia 2017 - Day 2 at Pennsylvania Convention Center on June 2, 2017 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Gilbert Carrasquillo/Getty Images)