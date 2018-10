『カスタムキャスト』Ver0.00.02へのアップデートが実施―新衣装やポーズ、単色背景などが無償追加!

ドワンゴは、S-courtと共同開発を行った美少女3Dアバター製作ツール『

』に関して、Ver0.00.02へのアップデートを10月11日に実施しました。

今回のアップデートでは、以前実施した“今後実装の衣装アンケート”で1位に選ばれた「コスチューム【クールパーカーセット】」に加え、「短めの後髪2点【ベリーショート】【ダブルレイヤーショート】」「単色背景3点」「カスタマイズ画面用のポーズ10点(内8点は配信画面でも利用可能)」などが無償追加されています。

続きです! ・【単色背景】とは?

スクリーンショットで撮った画像を加工する際に

背景が単色だと、画像編集や合成などが少し簡単になるかも!?

また、単色背景で画像加工目的でスクリーンショットを撮る時は

設定から【ブルーム】の値を0にして撮影するのがオススメです。 pic.twitter.com/GRt8BMP8FF — カスタムキャスト公式 (@customcast) 2018年10月11日

また、運営からのお知らせをゲーム内で確認できる「ゲーム内お知らせ機能」の追加や一部の不具合が修正されたほか、iPadシリーズへの対応も試験的に実施中です。後日アップデートでは、アプリ内に「ショップ機能」も実装予定ですのでお楽しみに!

続きです! 今回のアップデートでは、試験的にiPadシリーズにも対応しました!大画面でもお楽しみいただけるようになったかと思います!お手持ちの方はぜひお試しください! — カスタムキャスト公式 (@customcast) 2018年10月11日

『カスタムキャスト』は好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

