“世界最高峰の歌声”、再降臨。アルフィー・ボー、4年ぶりとなるソロ・アルバム『アズ・タイム・ゴーズ・バイ』が11月に発売決定

2018年2月にミュージカル・スターであるマイケル・ボールと来日し、「世界最高峰の歌声」で日本のファンを卒倒させたテノール歌手のアルフィー・ボーが、4年ぶりとなるソロ・アルバム『アズ・タイム・ゴーズ・バイ』を、11月23日に世界同時発売することが決定した。

今作は、2014年の『Serenata』以来となるソロ・アルバムで、「ムーンライト・セレナーデ」「シング・シング・シング」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」など、ジャズのスタンダード・ナンバーを華麗に歌い上げている。YouTubeには新作から2曲のショート・ムービーが公開となっている。

Alfie Boe - Sing Sing Sing

Alfie Boe - As Time Goes By

また、アルフィー・ボーは2019年5月に日本での単独公演が決まっており、チケット予約が10月15日(月)に開始される。

■リリース情報

アルフィー・ボー『アズ・タイム・ゴーズ・バイ』 Alfie Boe “As Time Goes By” 2018年11月23日(金)発売

品番:UCCL-1208

税込定価:¥3,000 CD予約はこちら iTunes予約受付中 【収録曲】

1. ばら色の人生

2. ムーンライト・セレナーデ

3. シング・シング・シング

4. サヴォイでストンプ feat. カーラ・トイントン

5. バークレー・スクエアのナイチンゲールfeat. ブレニン・ラーク

6. 今宵の君は

7. ミニー・ザ・ムーチャー feat. ケルシー・グラマー

8. アズ・タイム・ゴーズ・バイ

9. マイ・ファニー・ヴァレンタイン

10. エイント・ミスビヘビン

11. ムード・インディゴ

12. ほのかな望みもなく

■来日公演情報

アルフィー・ボー 日本公演

・2019年5月18日(土)・19日(日)東京都 東京国際フォーラムホールC

・2019年5月21日(火)大阪府 メルパルクホール大阪 チケットの詳細・予約については10月15日に発表。詳細は日本公演特設サイトへ。

http://alfieboe-japantour.com/

Photo Credit (C)Jenny Champion