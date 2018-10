「英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- オリジナルサウンドトラック」が12月13日に発売決定!

日本ファルコムは、PS4用ソフト「英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-」について、劇中最新曲を収録したCD3枚組音楽アルバム「英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- オリジナルサウンドトラック」を、2018年12月13日に発売すると発表した。