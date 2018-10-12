ストーリーRPG「閃の軌跡」シリーズ完結編となる「英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-」から待望のオリジナルサウンドトラックが登場！
プレオープニング曲「変わる世界 -闇の底から-」、「シンクロニシティ#23」、「その温もりは小さいけれど。」など、ゲーム本編で使用された最新曲に加え、主題歌「明日への軌跡」と ED曲「愛の詩」のフルバージョンを含む全69曲を収録。特製プレミアムスリーブケースに収納した豪華仕様の3枚組音楽アルバムが、お買い得価格3,400円（税抜）で発売される。
各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「e-onkyo music」「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売も同日より開始予定だ。
■英雄伝説 閃の軌跡Ⅳ -THE END OF SAGA- オリジナルサウンドトラック
発売日
2018年12月13日（木）
価格
【CD盤】3,400円（税抜）
【ダウンロード版】3,150円（税込）
【ハイレゾ音源版】3,400円（税込）
収録曲数
全69曲（CD3枚組）
※CD盤は特製プレミアムスリーブ仕様となります。
音楽配信サイト
iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon デジタルミュージック：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
ハイレゾ版音源配信サイト
「e-onkyo music」：http://www.e-onkyo.com/search/search.aspx?label=Falcom
「mora」ハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
「music.jp」ハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
※ハイレゾ音源版は全曲96kHz／24bit（WAV＆flac）となります。
※「iTunes Store」では高音質・DRMフリーのiTunes Plusで世界111ヶ国、ファルコム楽曲4,873曲を配信。
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