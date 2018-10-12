〔地震〕千葉県山武市・多古町・横芝光町で震度4、津波の心配なし(10/12)

気象庁によると、12日13:15頃、千葉県北東部を震源とするM5.3の地震があり、千葉県山武市・多古町・横芝光町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：10月12日13:15頃

・震源地 ：千葉県北東部(北緯35.7度、東経140.7度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・千葉県 ：山武市松尾町五反田＊、多古町多古、横芝光町宮川＊、横芝光町栗山＊

【震度3】

・千葉県 ：銚子市川口町、銚子市若宮町＊、成田国際空港、成田市中台＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、東金市東新宿、東金市日吉台＊、東金市東岩崎＊、旭市南堀之内＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、八街市八街＊、富里市七栄＊、匝瑳市八日市場ハ＊、匝瑳市今泉＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、香取市岩部＊、山武市松尾町富士見台、山武市蓮沼ニ＊、山武市埴谷＊、山武市殿台＊、山武市蓮沼ハ＊、東庄町笹川＊、九十九里町片貝＊、芝山町小池＊

・茨城県 ：潮来市堀之内、潮来市辻＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、神栖市溝口＊、神栖市波崎＊