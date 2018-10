「コール オブ デューティ」史上、最も人気の高い「ブラックオプス」シリーズ最新作である本作は、流れるような動きで現実的な戦闘が広がる「マルチプレイヤーモード」、発売時から史上最多3本のストーリーが収録された「ゾンビモード」、そして「ブラックオプス」の世界が1つの巨大なバトルロイヤルの混沌と化す「BLACKOUT」モードを収録。

「BLACKOUT」では「コール オブ デューティ」シリーズ最大となる巨大なマップで、陸、海、空の乗り物、戦利品を獲得し、さまざまな武器や装備で繰り広げられる「コール オブ デューティ」ならではの戦闘が楽しめます。

タイトル紹介ページ

https://www.jp.playstation.com/games/call-of-duty-black-ops-4-ps4/

また、本作の発売を記念して、連続インタビュー企画「俺たちは、戦い続ける。」の第1弾の映像を公開いたしました。俳優の勝地涼さん、シンガーソングライターの清水翔太さんの本作への期待の声を是非ご覧ください。

特設ページ

https://www.jp.playstation.com/games/call-of-duty-black-ops-4/interview/

(C) 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACKOPS, and the shield logo are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks andtrade names are property of their respective owners.