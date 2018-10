スタバに「魔女」と「姫」のハロウィンフラペチーノが登場！

スターバックスコーヒー各店では2018年10月18日から、ハロウィンシーズンにぴったりのフラペチーノが販売されます。

魔女と姫、あなたはどっちにする?

今年のスターバックスハロウィンのテーマは「あなたはどっち? It's the day you decide.」。自分の中に眠る本当の姿は魔女かしら?姫かしら?と、まるで仮装姿を決めるような気分で選べる"なりきりフラペチーノ"2種が用意されます。

ラインアップは、"魔女"を表現するダークなイメージの「ハロウィンウィッチ フラペチーノ」と、キュートな"姫"をイメージしたキラキラ感あふれる「ハロウィンプリンセス フラペチーノ」。どちらもアップルのコンポートが原材料のメインに使われています。

「ハロウィンウィッチ フラペチーノ」

色鮮やかなアップルコンポートをカップの中に入れ、そこにカラメル風味のクッキーをまるごと1枚ブレンドしたフラペチーノを注ぎ込むことで、デザート感あふれるダークなアップル味に。さらにトッピングだけでなく、カップの中にも滴るチョコレートソースがウィッチ気分を演出します。

「ハロウィンプリンセス フラペチーノ」

アップルコンポートをフラペチーノにブレンドし、ホワイトモカソースやホイップクリームとのスイートなミルク風味で楽しむアップル味に。さらにかわいらしいピンクとブルーのトッピングが一層プリンセス気分を盛り上げます。

いずれもトールサイズのみで価格は590円(税別)。販売期間は10月31日まで。

その他詳細は公式サイトへ。