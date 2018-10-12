千葉県北東部で震度4　津波の心配なし(10月12日午後1時15分)

10月12日午後1時15分、千葉県北東部で震度4の地震を観測した。
震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定される。

＜地域最大震度＞
震度4　千葉北東部
震度3　千葉北西部　茨城南部

＜市町村震度＞
震度4　山武市　多古町　横芝光町
震度3　銚子市　東金市　旭市　匝瑳市　香取市　東庄町　九十九里町　芝山町　成田市　千葉佐倉市　八街市　富里市　潮来市　稲敷市　神栖市

なお、この地震による津波の心配はない。

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