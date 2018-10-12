千葉県北東部で震度4　津波の心配なし(10月12日午後1時15分)

10月12日午後1時15分、千葉県北東部で震度4の地震を観測した。
震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定される。
＜地域最大震度＞
震度4 千葉北東部
震度3 千葉北西部 茨城南部
＜市町村震度＞
震度4 山武市 多古町 横芝光町
震度3 銚子市 東金市 旭市 匝瑳市 香取市 東庄町 九十九里町 芝山町 成田市 千葉佐倉市 八街市 富里市 潮来市 稲敷市 神栖市
なお、この地震による津波の心配はない。
10月12日午後1時15分、千葉県北東部で震度4の地震を観測した。
震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定される。
＜地域最大震度＞
震度4 千葉北東部
震度3 千葉北西部 茨城南部
＜市町村震度＞
震度4 山武市 多古町 横芝光町
震度3 銚子市 東金市 旭市 匝瑳市 香取市 東庄町 九十九里町 芝山町 成田市 千葉佐倉市 八街市 富里市 潮来市 稲敷市 神栖市
なお、この地震による津波の心配はない。
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