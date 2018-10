■平成最後の年に関ヶ原の大型イベントに出陣!

ブースでは、トリックアート風の記念撮影が楽しめるフォトスポット、キャラクター「いくさにゃん」の着ぐるみのグリーティング、「戦国IXA」と「戦国IXA 千万の覇者」両ゲームそれぞれの会場限定シリアルコード付きカードやオリジナルうまい棒など、リアルイベントならではのお楽しみコンテンツを用意しております。

また、「戦国IXA」武将画展では、イラストレーター直良有祐氏が描いた「戦国IXA」の武将の中から、関ヶ原の戦いに出陣した武将を中心に展示する予定です。ぜひご来場頂き、ゲームの世界観を楽しみつつ素敵な思い出を作りましょう!

※「戦国IXA」ゲーム内にて入手可能なアイテムは「みけにゃん【化】★4 LV.20」となります。

※「戦国IXA 千万の覇者」ゲーム内にて入手可能なアイテムは「【天】にゃました」となります。

開催場所

岐阜県不破郡関ケ原町関ヶ原ふれあいセンター

開催日程

2018年10月20日(土)~21日(日)10:00~16:00 ※雨天決行

アクセス

JR東海道本線関ケ原駅下車 徒歩10分

名神高速道路関ケ原ICから車で5分

イベント公式サイト

https://sekigahara-seven.com/

※シリアルコード付きカードとオリジナルうまい棒について、数量は余裕を持って準備しておりますが、無くなり次第配布は終了とさせて頂きます。

※各コーナーならびに終了時間など予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(C) 2010-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved(C) 2012-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.