■新機能「アバたま」実装!

10月12日(金)メンテナンス後より、さまざまなキャラの「武具」やアイテムがランダムで手に入る新機能「アバたま」を実装いたします。アバたまは、リーグやトロフィーバトルを遊んで「アバターP」を集めると手に入る「アバたまチケット」や「ルビー」を消費して、お着替えやバッジコイン、トロPなどのアイテムを手に入れることができます。

また、1日1回まで、有償ルビーを使用して、割安でアバたまを割ることができます。今回実装されるのは、「常夏のアバたま」となります。アバたまには種類がありますので、お気に入りのキャラのお着替えを手に入れましょう!

※アバたまで手に入るお着替えによるステータス上昇はありません。

※アバたまのアイコンは「城Lv12以上」にのみ表示されます。

城下町からアバたまをチェック!

アバたまでしか手に入らないお着替えをGETしよう!

獲得可能アイテムについて

アバたまで、お着替えを重複して獲得した場合や、所持済みのお着替えを獲得した場合、自動的にドラゴンメダルに変換されます。もらえるドラゴンメダルの量は、変換するアイテムにより変化するので、詳細はゲーム内をご確認ください。

ボーナスPについて

アバたまを1回割るごとに、「ボーナスP」と呼ばれる特別なポイントが手に入ります。ボーナスPが一定数まで到達すると、到達数に応じたアイテムや武具を獲得できます。

※ボーナスPはアバたまの種類ごとにカウントされ、該当のアバたま開催期間が終了した場合、リセットされます。

アイテムが重複すると、ドラゴンメダルに変化!

アバたまを割れば、ボーナスPを獲得可能!

ボーナスPでしか手に入らない剣士お着替えも!?

「常夏のアバたま」開催期間

2018年10月12日(金)メンテナンス後~10月31日(水)23:59まで

運営チームディレクターから 城ドラプレイヤーのみなさまへ

日頃から「城とドラゴン」をプレイしていただき、誠にありがとうございます。 2018年10月12日(金)メンテナンス後より新要素「アバたま」をリリースいたします。「アバたま」は能力値の上昇しないアバターなどのアイテムが獲得できる「ガチャ」形式の新機能です。 リリース当初より、SNSや各種媒体において、ガチャ要素無しの運営を標榜してまいりましたが、この度、今後のサービス向上と運営力の維持のため、ガチャ要素によるアイテムの提供を開始することにいたしました。 この点について、城ドラプレイヤーの皆様に対しお伝えしてきた内容とそぐわない点が出てきてしまったことを、お詫びいたします。 「城ドラのガチャ=アバたま」は、「課金しなければ手に入らない有料限定ガチャ」ではなく、「無課金の方でもバトルを通じて利用できるガチャ」として、より多くのお客様に楽しんでいただける機能を目指し開発しました。毎日プレイを続けることのメリットを増やし、リーグやトロフィーが今までよりも更に刺激的になることも目的としています。 10月24日(水)23:59までに城ドラにログインしたお客様全員に「常夏のアバたま専用チケット×10」をお送りいたしますので、プレゼントボックスからお受け取りいただき、ぜひ一度「アバたま」機能を利用してみていただけたら幸いです。 ※「アバたま」についての詳細は、ゲーム内に別途掲載いたしますので、おしらせの内容をご確認ください。 現在、城ドラ運営チームでは新たなシステムやイベントを開発中です。 これからも皆様にお楽しみいただけるよう、一層のサービス&面白さ向上に取り組んでまいりますので、引き続き「城とドラゴン」をよろしくお願いいたします 城とドラゴン運営一同

■「アバたま開始ログインキャンペーン」開催!

10月13日(土)より、ゲームにログインすると最大10日間、ルビーやシルバーパスなどが1日1回もらえる「アバたま開始ログインキャンペーン」を開催いたします。期間中、毎日アイテムが手に入るので、ログインして報酬を受け取りましょう!

累計獲得報酬

600ルビー、30,000キーン、サラダ 2個、ピザ 2個、リーグ無料再戦券 2枚、友トレ玉1つ回復 10個、無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個、ひとり用/協力用シルバーパス 各3枚ずつ

キャンペーン内容

1日目

ひとり用シルバーパス 1枚

協力用シルバーパス 1枚

2日目

リーグ無料再戦券 2枚

サラダ 2個

3日目

友トレ玉1つ回復 5個

10,000キーン

4日目

300ルビー

5日目

ひとり用シルバーパス 1枚

協力用シルバーパス 1枚

6日目

ピザ 2個

10,000キーン

7日目

友トレ玉1つ回復 5個

10,000キーン

8日目

300ルビー

9日目

ひとり用シルバーパス 1枚

協力用シルバーパス 1枚

10日目

ごはん中盛り無料券 1枚

ごはん中盛り待ち時間リセット 1枚

開催期間

2018年10月13日(土)0:00~10月24日(水)23:59まで

■新機能「トロPチャージ」実装!

10月12日(金)メンテナンス後より、好きなキャラのトロフィーに「トロP」を充填できる新機能「トロPチャージ」を実装します。トロフィーバトル以外の手段で「トロP」を手に入れると、トロフィーバトル画面内のゲージに「トロP」が蓄積し、参加/トロP獲得条件を満たした、任意の未獲得トロフィーに「チャージ」できます。トロPチャージを活用して、お気に入りのキャラのトロフィーを手に入れましょう!

※「トロPチャージ」はトロフィーを取得するための必要トロPに到達するように所持トロPが消費されます。該当のトロフィーを取得するための必要トロPより所持トロPが少ない場合、全ての所持トロPを消費します。

※通常のトロフィーバトルからも、これまで通り各キャラのトロPは獲得可能です。

「トロP」はアバたまでも手に入れることが可能!

所持する「トロP」はトロフィーバトルから確認できる。

「トロPチャージ」でトロフィーを手に入れよう!

■「ルーキーさまさまキャンペーン」開催!

10月13日(土)より、城Lv20以下のプレイヤーと一緒にバトルを行なうと、様々な特典がある「ルーキーさまさまキャンペーン」を開催いたします。お友だちを誘って、一緒にバトルを楽しみましょう!

キャンペーン内容

城Lv20以下のプレイヤーは、受けられる友トレの制限回数をルーキーだけ3倍に増加!(1日15回まで)

城Lv20以下のプレイヤーに対して友トレをすると、獲得できる「経験値」がお互い2倍に増加!(1日3回まで)

城Lv20以下のプレイヤーと同じチームで、

「仲間と攻撃」で勝利すると「ドラゴンメダル」2枚プレゼント!(1日1回まで)

「討伐イベント」で★3クリアすると「ドラゴンメダル」2枚プレゼント!(1日1回まで)

城Lv21以上のプレイヤーは城Lv20以下のプレイヤーと同じチームで、「リーグ」で勝ち点のマイナスが無しに!(負けても勝ち点なし)

開催期間

2018年10月13日(土)4:00~10月24日(水)23:59まで

■「常夏のアバたまバトルキャンペーン」開催!

10月12日(金)より、「常夏のアバたまバトルキャンペーン」を開催いたします。期間中のリーグやトロフィーバトルで獲得した「アバターP」に応じて、アバたまで使用できる「常夏のアバたまチケット」が手に入ります。報酬はイベント開催中に指定された「アバターP」に到達した時点でもらうことができます。たくさんアバターPを貯めて、アバたまチケットを手に入れましょう!

対象バトル

リーグ・トロフィーバトル(全モード)

獲得アバターP詳細

到達報酬詳細(開催期間中に到達した時点でGET!)

※1日にリーグやトロフィーバトルで獲得できるアバターPには上限があります。

※「常夏のアバたま専用チケット」は「常夏のアバたま」でのみ使用可能です。

開催期間

2018年10月12日(金)メンテナンス後~10月18日(木)23:00まで

■「ロングリーグ」&「リーグでグルメ争奪バトル」開催!

10月12日(金)より、通常より長い期間、全国のユーザーたちを相手にリアルタイムで戦い、ランキングを競いあう「リーグ」が開催!ひとりで挑戦できるのはもちろん、友達と一緒にタッグ・トリオ戦にも挑むことができます。今回のリーグでは、期間中、リーグで勝利すると報酬として1日5回まで調子上げアイテムやごはんなどの豪華報酬がもらえる「リーグでグルメ争奪バトル」も同時開催いたします。リーグで勝利し、ごはんを手に入れましょう!

また、今回のリーグは引き分けがなくなり、「判定勝利」「判定敗北」で必ず勝敗が決まる、「完全決着バトル」で行われます。試合終了時に城壁のHPが同じ場合でも、砦の占拠数などで必ず勝敗が決まりますので、最後まで油断せずにバトルに挑みましょう!

※期間中リーグに勝利すると、ルビーやキーンを獲得することができます。

※今回のリーグはアバターP対象バトルとなります。(上限200P)

リーグでグルメ争奪対象バトル

リーグ(全モード)

勝利報酬

ランダムで下記の中から、いずれか1つレアアイテムをプレゼント!

