■「SSSS.GRIDMAN」のグリッドマンが登場!?

10月より放映開始したTVアニメ「SSSS.GRIDMAN」より、異次元ハイパーワールドからある使命を帯びてやってきたハイパーエージェント「グリッドマン」が登場することが決定。本作では、特定のキャラクターを召喚してスキルを発動させることで、ヒットポイントを回復したり、敵を攻撃したりすることができます。この召喚キャラクターとして「グリッドマン」が登場、テーマソングと共に必殺技を決めます。

■「薄桜鬼 真改 風ノ章/華ノ章」が参戦決定!

アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」の人気作品「薄桜鬼 真改 風ノ章/華ノ章」から、新選組の副隊長「土方歳三」や「沖田総司」、「斎藤一」が参戦することが決定!

■「スクールガールストライカーズ2」と「乖離性ミリオンアーサー」が参戦

「スクールガールストライカーズ2」から、アルタイル・トルテに所属している「夜木沼伊緒」や「澄原サトカ」が参戦するほかに、「乖離性ミリオンアーサー」から「盗賊アーサー」が参戦することが決定しております!

■上坂すみれさん、佐倉綾音さんのサイン色紙を抽選でプレゼント

「ゲシュタルト・オーディン」公式Twitterにて、フォロー&リツイートキャンペーンを実施中です。当アカウントをフォローしてリツイートしてくれた方の中から抽選で、上坂すみれさん(鬼灯クルミ役)と佐倉綾音さん(盗賊アーサー役)のサインをそれぞれ各2名様にプレゼントします。

■事前登録数が3万人を突破!

事前登録数が3万人を突破いたしましたので、サービス開始時にフラグメント1500個をプレゼントいたします。引き続き、事前登録者数が一定数を超えると、「ゲシュタルト・オーディン」のゲーム内で使えるお得なアイテムを配布するキャンペーンを実施中ですので、ぜひ登録ください。特典アイテムは、最大数まで達すると、ゲーム内の強力な武器が獲得できるガチャ(2500円相当)をまわすことができる「フラグメント」です。

