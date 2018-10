本セールは、来る10月14日(日)開催の東方Projectファンイベント「博麗神社 秋季例大祭」へ「Play,Doujin!」プロジェクトが出展するのに合わせて開催され、「Play,Doujin!」プロジェクト幹事のメディアスケープに加え、「Play,Doujin!」をともに推進し、東方Projectファンタイトルのパブリッシングにも取り組むソニー・ミュージックエンタテインメントのインディーゲームパブリッシングレーベル「UNTIES -アンティーズ-」との合同企画となっております。

セールはPS StoreとニンテンドーeShopで同時に開催され、PS4、PS Vitaタイトル、さらにNintendo Switchタイトルもお得な価格でお買い求め頂けるチャンスとなります。是非この機会に、多彩なジャンルに個性あふれる東方Projectファン作品をお楽しみください。

期間:2018年10月12日(金)から22日(月)

PS Store

https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003292/1

ニンテンドーeShop

https://www.nintendo.co.jp/software/campaign/index.html#all

(C) 上海アリス幻樂団 (C) Mediascape Co., Ltd.