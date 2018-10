事前登録者500,000人を突破いたしましたので、「リトライ召喚券」を含む報酬のほか、新たに【英雄「シーラ」(SR)1体」及び【英雄「メーミ」(SR)1体】が特典として全ユーザーに配布されます。

また、500,000人突破を記念して、600,000人を達成した際の報酬【英雄「ゾーイ」(SSR)1体】を追加いたしました。

iPhone XSや各種ギフトコードが当たるリツイートキャンペーンも実施しておりますので、お見逃しなく。

