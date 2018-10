■女性向けスマートフォン新作アプリ「ヒーロー'sパーク」21人のヒーローたちの姿が遂に明らかに!

ダンクハーツのオリジナルアプリとなる2019年春配信予定タイトル「ヒーロー'sパーク」(iOS版/Android版)のティザーサイト&公式Twitterにて、2018年10月12日、これまでシルエットだったヒーローたち21人全員の姿が公開されました!

STORY

「世界を守るヒーローたち、その正体は遊園地のキャストだった!?」

とある遊園地に集う21人の個性溢れるヒーローたち。ヒーローが遊園地に集うその理由は「笑顔」のため!?笑顔の力で強くなるヒーローたちをキミの笑顔で応援しよう!21人の個性あふれるヒーローたちが、キミの笑顔を待っている!

21人のヒーローたち。その素顔が遂に公開…!

皆様から頂いた、沢山の笑顔のパワーをしっかりと受け止めて、21人のヒーローの姿が遂に明らかに!

《キミの笑顔が、ヒーローたちの力となる!最大級の笑顔 届けに参上!!》

今後も声優情報などティザーサイトおよび公式Twitterで随時更新いたしますので、ぜひ「ヒーロー'sパーク」をご注目ください!

公式Twitter

https://twitter.com/heros_park

(C)Dank Hearts Co., Ltd. All Rights Reserved.