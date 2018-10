■7周年記念スペシャルスカウトが最大で77回まで無料!

10月1日(月)~10月31日(水)の期間中にログインした方を対象に、最大7回まで「7周年記念スペシャルスカウト」を実行できる専用チケット11枚をプレゼント致します。

■7周年記念ドラフトで好みの選手を指名して獲得!

10月1日(月)~10月31日(水)の期間中、「7周年記念ドラフト」を開催致します。「7周年記念ドラフトチケット」を指定枚数集めることで、お好みの★7選手や★6選手を指名して獲得することができます。今回のドラフトより、★7選手の指名に必要なドラフトチケットの枚数が3枚から2枚へ変更となっております。

ドラフトチケットは、「7周年記念ドラフトチケット特別セット」の購入で最大3枚、ログインボーナスによって1枚獲得することができます。

7周年記念ドラフトセット

販売価格:3,000モバコイン

セット内容

7周年記念ドラフトチケット×1

ロイヤルスカウトチケット×7

ガラスの靴×2

7周年記念お守り×7

■7周年記念ログインボーナス!「八月のシンデレラナイン」より、有原翼が登場!

10月14日(日)~10月31日(水)の期間に一度ログインした監督の皆様全員のチームに「八月のシンデレラナイン」より「有原翼」が★6で加入致します!「有原翼」は新規描き下ろしイラストでの登場となります。

また、10月1日(月)~10月31日(水)の期間中、「7周年記念ドラフトチケット」や「7周年記念スカウトチケット」をはじめとする、普段よりも豪華なログインボーナスをご用意しております。

■新ユニフォームが獲得できる記念イベントも続々開催!

10月14日(日)~10月17日(水)の期間中、イベント「祝☆7周年!有原ゆいの願い事」を開催致します。

こちらのイベントでは、主人公「有原ゆい」の新ユニフォームへの衣装チェンジアイテムの他、「有原ゆい」が★6までレアリティアップ可能となる「虹色の星」や、全キャラクターに使用することができる強化アイテム「すーぱー願い石」が獲得できます。

■元気回復速度2倍&獲得覚醒Pt増量キャンペーンを開催!

10月1日(月)~10月31日(水)の期間中、元気回復速度が2倍となるキャンペーンを実施いたします。また、10月14日(日)~10月31日(水)は覚醒時に得られる覚醒Ptが2倍となります。さらに、ランチライム(11:30~13:30)とシンデレラタイム(0:30~2:00)は覚醒時に得られる覚醒Ptが3倍となります。

上記に加え、これまで「シンデレラナイン」を支えて頂いたすべてのファンの皆様へ感謝の気持ちを込めまして、さまざまなキャンペーンをお送りしてまいります。8年目も引き続き、シンデレラナインをよろしくお願い致します。

