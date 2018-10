TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」は、GA文庫、月刊ビッグガンガン等でも展開されている、蝸牛くもさん×神奈月昇さんが贈る大人気ダークファンタジー「ゴブリンスレイヤー」のTVアニメ化作品です。

2018年の秋アニメとして、10月6日より第1話「ある冒険者たちの結末」が放送され、視聴者の間で早くも大きな話題になっています。

今回はTVアニメ「ゴブリンスレイヤー」の放送開始を記念し、ゲームでは最速となるコラボイベントの開催が決定しました。コラボイベントでは、原作の蝸牛くも先生監修のオリジナルイベントシナリオが楽しめるほか、精細な3Dで再現された「ゴブリンスレイヤー(CV:梅原 裕一郎さん)」がプレイアブルキャラクターとなって登場予定です。

続報を楽しみにお待ちください。

■コラボ開始後に「ゴブリンスレイヤー」がもらえる新規プレイヤー受付期間スタート!

コラボイベント開催に先立ち、10月15日AM4:00より、「新規プレイヤー受付期間」をスタートします。受付期間中(10月15日(月)4:00~11月5日(月)13:59)に、今回のコラボ情報をきっかけに「ヴァルキリーアナトミア」をはじめていただいたプレイヤーは、コラボ開始後に「TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」コラボ記念 初心者限定ログインボーナス」にて、ゲストプレイアブルキャラクター「ゴブリンスレイヤー」を手に入れることができます。

初心者限定ログインボーナスでは上記以外にも、期間中合計5,000秘石(無償分)など、ゲームのスタートダッシュに役立つアイテムを手に入れることができます。すでに遊んで頂いているプレイヤーには、別途コラボ記念プレゼントとして「秘石(無償分)」や、コラボ記念デザインの★6武器などを準備しております。

