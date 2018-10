■「グリムエコーズ」ヒーロー紹介

赤ずきん

原典:赤ずきん

ILLUST:巻羊

CV:本渡楓

シンデレラ

原典:サンドリヨン、または小さなガラスの靴

ILLUST:巻羊

CV:関根明良

フェアリー・ゴッドマザー

原典:サンドリヨン、または小さなガラスの靴

ILLUST:巻羊

CV:加隈亜衣

ヘンゼル

原典:ヘンゼルとグレーテル

ILLUST:シロタカ

CV:花江夏樹

グレーテル

原典:ヘンゼルとグレーテル

ILLUST:シロタカ

CV:高野麻里佳

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.