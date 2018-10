『アトリエ オンライン』「ロロナのペンダント」&「マリーのペンダント」を獲得できる限定イベント「頼もしい剣士たち」開催中!

コーエーテクモゲームスはNHN PlayArtとの共同ゲームプロジェクトである『アトリエ オンライン ~ブレセイルの錬金術士~』にて、期間限定イベント「頼もしい剣士たち」を、本日10月12日(金)より開始しました。

以下、リリースより引用

◆期間限定イベント&ガチャ「頼もしい剣士たち」が本日よりスタート! 3種類のクエストを期間限定で実施いたします。クエスト専用のボスを討伐して入手できるドロップ素材を調合することで、「ロロナのペンダント」や「マリーのペンダント」を獲得できます。 今回のイベントは、ある程度キャラクターLvが育成されている中級~上級者向けの難易度になっており、上級クエストにおいてはマルチ専用のクエストになります。 【実施期間】2018年10月12日(金)メンテナンス後~10月18日(木)メンテナンス迄 ■イベント限定 調合アイテム ●ロロナのペンダント 品質100でアクセサリ初登場の特性「物防増加・中」が発現。

ロロナの親友「クーデリア」の写真入り。 ●マリーのペンダント 品質100でアクセサリ初登場の特性「物攻増加・中」が発現。

マリーの親友「シア」の写真入り。 ◆期間限定「頼もしい剣士たち」ガチャ イベントボスに有効な性能を持つ新武器「ナイトソード」など、剣だけが出現する「頼もしい剣士たち」ガチャを同期間中に販売いたします。この機会に剣が得意なクレソン、ヴァレリアン、タンドリオンの装備を整えましょう。 ※「ナイトソード」は品質100、Lv60の参考画像です。 ※イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。 ■『アトリエ オンライン ~ブレセイルの錬金術士~』 公式サイト: https://atelier-online.jp

(C) コーエーテクモゲームス All rights reserved.Developed by NHN PlayArt Corp.

monnchi