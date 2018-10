「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」は、ミュージカルとアニメで展開する、二層展開式少女歌劇「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を題材とした本格派RPG。全編オリジナルストーリーで展開され、ミュージカル、アニメに登場する9人の舞台少女はもちろん、ゲームオリジナルの舞台少女も15人登場する。

スマートフォン向けゲームならではのシンプルな操作で、ターン制バトルをベースとした新感覚のバトルシステムとなっている。ターンが始まると、編成しているキャラクターの持つスキルカードが配られ、攻略に最適なスキルを選択することで、バトルが進行。また、キャラクター同士の会話シーンなどは全てのキャラクターにLive2Dを使用し、まるでアニメの世界に入り込んだような演出でゲームへの没入感を高めている。

今回の前日会見では、さらに事前登録者数が99万人を突破したことも明らかに。本発表が行われたミュージカルをはじめ、2018年7月から9月にかけて放映されたTVアニメなど、さまざまな展開を見せる「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」だが、いよいよ配信日が決定した本作についても注目していければと思う。

