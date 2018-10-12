ピナレロの最速TTマシン「BOLIDE TR+」＆「BOLIDE TR」発表

ディスクブレーキに最適化
ピナレロがアワーレコードや各国ナショナルチャンピオンなど、これまで数多くの記録を打ち立てた最速のTTマシン「BOLIDE」をディスクブレーキに最適化、トライアスロンに必要なストレージなどの装備を含めて、エアロダイナミクス性能に磨きがかけられた。
ピナレロらしい有機的でボリュームある曲線を持つフレーム形状、速さを追求した機能美は見る者を圧倒する。奇をてらった仕掛けに頼ることなく、ユーザーフレンドリーな整備性の良さと最大のエアロダイナミクス効果を両立させたBOLIDE TR+は、遠征時の無用なトラブルを防ぐことができるだろう。
トライアスロンの世界でピナレロはあまり有名ではないが、スピードを追求するタイムトライアルの世界では数々の記録を打ち立てている。
2018年10月13日にアメリカのハワイ州コナで開催される「IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 」に、オーストラリアのプロアスリート、キャメロン・ワーフがBOLIDE TR+で参戦する。
Pinarello BOLIDE TR+ - Cameron Wurf - Road to KONA
BOLIDE TR+
BOLIDE TR+
アシンメトリックフレーム
フレーム：TORAYCA T1100G UD カーボン
ヘッドセット：Drop-Inベアリングシステム（1-1/8" - 1-1/2"）
インターナルケーブルルーティング
イタリアンBB
Flatbackプロファイル
Fork Flap
エアロシートポスト&リヤエアロクランプ
RADシステムディスクブレーキ
スルーアクスル フロント100x12mm、リヤ142x12mm
フラットマウントディスクブレーキ台座
最大タイヤサイズ 700 x 28C
カラー：829/Carbon Red 、830/BOB
フレームサイズ（付属ステム長）：450mm（100mm）、485mm（100mm）、520mm（120mm）、550mm（120mm）
フレームセット付属品：ハンドルバー、エクステンションバー(23度アップ)、ゼロオフセットシートポスト
デュラエース Di2仕様完成車スペック
シマノデュラエースDi2コンポーネント
ディスクブレーキローター フロント：160mm 、リヤ：140mm
クランクセット 53/39T
ホイール フルクラム レーシングクアトロ カーボンDB
カセットスプロケット 11-28T
タイヤ ピレリ P ZERO VELO TT 25c
完成車価格 157万円（税抜）
フレームセット価格 119万円（税抜）
BOLIDE TR
BOLIDE TR
アシンメトリックフレーム
フレーム：High Strength T700 UD カーボン
ヘッドセット：Drop-Inベアリングシステム（1-1/8" - 1-1/2"）
インターナルケーブルルーティング
イタリアンBB
Flatbackプロファイル
Fork Flap
エアロシートポスト&リヤエアロクランプ
RADシステムディスクブレーキ
スルーアクスル フロント100x12mm、リヤ142x12mm
フラットマウントディスクブレーキ台座
最大タイヤサイズ 700 x 28C
カラー：828/Red 、831/BOB
フレームサイズ（付属ステム長）：450mm（100mm）、485mm（100mm）、520mm（120mm）、550mm（120mm）
フレームセット付属品：ハンドルバー、エクステンションバー(23度アップ)、ゼロオフセットシートポスト
アルテグラDi2仕様 完成車価格：128万円（税抜）
シマノアルテグラDi2コンポーネント (ブレーキレバー&キャリパーはデュラエース)
ディスクブレーキローター フロント：160mm 、リヤ：140mm
クランクセット 53/39T
ホイール フルクラムレーシングクアトロカーボンDB
カセットスプロケット 11-28T
タイヤ ピレリ P ZERO VELO TT 25c
SRAM FORCE仕様 完成車価格：108万円（税抜）
SRAM FORCE メカニカルコンポーネント
ディスクブレーキローター フロント：160mm 、リヤ：140mm
クランクセット 53/39T
ホイール フルクラムレーシングクアトロカーボンDB
カセットスプロケット 11-28T
タイヤ ピレリ P ZERO VELO TT 25c