ピナレロの最速TTマシン「BOLIDE TR+」＆「BOLIDE TR」発表

ディスクブレーキに最適化

ピナレロがアワーレコードや各国ナショナルチャンピオンなど、これまで数多くの記録を打ち立てた最速のTTマシン「BOLIDE」をディスクブレーキに最適化、トライアスロンに必要なストレージなどの装備を含めて、エアロダイナミクス性能に磨きがかけられた。

ピナレロらしい有機的でボリュームある曲線を持つフレーム形状、速さを追求した機能美は見る者を圧倒する。奇をてらった仕掛けに頼ることなく、ユーザーフレンドリーな整備性の良さと最大のエアロダイナミクス効果を両立させたBOLIDE TR+は、遠征時の無用なトラブルを防ぐことができるだろう。

トライアスロンの世界でピナレロはあまり有名ではないが、スピードを追求するタイムトライアルの世界では数々の記録を打ち立てている。

2018年10月13日にアメリカのハワイ州コナで開催される「IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 」に、オーストラリアのプロアスリート、キャメロン・ワーフがBOLIDE TR+で参戦する。

Pinarello BOLIDE TR+ - Cameron Wurf - Road to KONA

BOLIDE TR+

BOLIDE TR+

アシンメトリックフレーム

フレーム：TORAYCA T1100G UD カーボン

ヘッドセット：Drop-Inベアリングシステム（1-1/8" - 1-1/2"）

インターナルケーブルルーティング

イタリアンBB

Flatbackプロファイル

Fork Flap

エアロシートポスト&リヤエアロクランプ

RADシステムディスクブレーキ

スルーアクスル フロント100x12mm、リヤ142x12mm

フラットマウントディスクブレーキ台座

最大タイヤサイズ 700 x 28C

カラー：829/Carbon Red 、830/BOB

フレームサイズ（付属ステム長）：450mm（100mm）、485mm（100mm）、520mm（120mm）、550mm（120mm）

フレームセット付属品：ハンドルバー、エクステンションバー(23度アップ)、ゼロオフセットシートポスト

デュラエース Di2仕様完成車スペック

シマノデュラエースDi2コンポーネント

ディスクブレーキローター フロント：160mm 、リヤ：140mm

クランクセット 53/39T

ホイール フルクラム レーシングクアトロ カーボンDB

カセットスプロケット 11-28T

タイヤ ピレリ P ZERO VELO TT 25c

完成車価格 157万円（税抜）

フレームセット価格 119万円（税抜）

BOLIDE TR

BOLIDE TR

アシンメトリックフレーム

フレーム：High Strength T700 UD カーボン

ヘッドセット：Drop-Inベアリングシステム（1-1/8" - 1-1/2"）

インターナルケーブルルーティング

イタリアンBB

Flatbackプロファイル

Fork Flap

エアロシートポスト&リヤエアロクランプ

RADシステムディスクブレーキ

スルーアクスル フロント100x12mm、リヤ142x12mm

フラットマウントディスクブレーキ台座

最大タイヤサイズ 700 x 28C

カラー：828/Red 、831/BOB

フレームサイズ（付属ステム長）：450mm（100mm）、485mm（100mm）、520mm（120mm）、550mm（120mm）

フレームセット付属品：ハンドルバー、エクステンションバー(23度アップ)、ゼロオフセットシートポスト

アルテグラDi2仕様 完成車価格：128万円（税抜）

シマノアルテグラDi2コンポーネント (ブレーキレバー&キャリパーはデュラエース)

ディスクブレーキローター フロント：160mm 、リヤ：140mm

クランクセット 53/39T

ホイール フルクラムレーシングクアトロカーボンDB

カセットスプロケット 11-28T

タイヤ ピレリ P ZERO VELO TT 25c

SRAM FORCE仕様 完成車価格：108万円（税抜）

SRAM FORCE メカニカルコンポーネント

ディスクブレーキローター フロント：160mm 、リヤ：140mm

クランクセット 53/39T

ホイール フルクラムレーシングクアトロカーボンDB

カセットスプロケット 11-28T

タイヤ ピレリ P ZERO VELO TT 25c

キャリパーブレーキ仕様のBOLIDE TTをディスクブレーキに最適化する事により、ヘッドチューブ周辺はより空力特性に優れた形状となり、ブレーキラインは完全に内装された。

シートチューブとシートステイ集合部も、よりスムーズな気流の流れを実現するためなめらかな曲線で構成されている。