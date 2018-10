■「FIGHTING EX LAYER」とは

西谷亮氏をプロデューサーに迎え、アリカより2018年6月28日に家庭用として発売されたタイトルで、同社EXシリーズの流れを組む新作対戦格闘ゲームです。

本作は自分のプレイスタイルにあったパワーアップ要素の「強氣デッキ」を選択し、対戦中に強氣を発動させることでさまざまな効果を得ることができます。相手に合わせて強氣デッキを選択できるといった、戦略的ビジョンをもつ対戦格闘ゲームになります。

■ロケーションテスト実施情報

実施期間:2018年10月20日(土)・21日(日)

実施時間:実施店舗の営業時間に準じます。

※各店舗の営業時間については各店舗HPにてご確認ください。

実施店舗:

MAXIM HERO(北海道)

住所:北海道札幌市北区北 6 条西 6 丁目 1-1

電話番号:011-219-2855

店舗URL:http://maximhero.com/

Hey(東京都)

住所:東京都千代田区外神田 1-10-5 廣瀬ビル

電話番号:03-5209-2030

店舗URL:https://www.taito.co.jp/gc/store/00001703

コムテックタワー(愛知県)

住所:愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 10-20

電話番号:052-565-6471

店舗URL:http://comtechtower.web.fc2.com

アミパラ テクノランド店(岡山県)

住所:岡山市北区大和町 1 丁目 7-12

電話番号:086-225-3377

店舗URL:http://www.amipara.co.jp/game/techno

参加特典「オリジナル特製ポストカード」プレゼント!!

ロケーションテストにご参加いただいた方には「FIGHTING EX LAYER」オリジナルデザインの特製ポストカードをプレゼントいたします。

裏面

表面

公式サイト

https://www.taito.co.jp/arc/news/3468

