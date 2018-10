話題作『アリー/ スター誕生』はアカデミー賞候補になり得る？！

ブラッドリー・クーパーとレディー・ガガ主演の映画が海外で好評を博しています。もしかすると複数のアカデミー賞受賞も夢ではない?!ノミネートの可能性がある強豪作品と合わせて見ていきましょう。

『アリー/ スター誕生』はアカデミー賞候補になり得る?!

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/NYRpkxlZMlw5Ykr9l9jhG-93Yw0/fit-in/2048xorig/filters:formatauto-!!-:stripicc-!!-/2018/10/10/652/n/1922283/tmpnk2y7Z34ee40f73406cc23MCDSTISEC062.jpg

海外でいよいよ公開され、サントラと共に好評を博しているレディー・ガガ&ブラッドリー・クーパー主演の映画『アリー/ スター誕生』。

ファンの間では果たして本作がアカデミー賞候補になり得るのかも話題になっています。オーディエンス評価が高くても必ずしもオスカーを受賞できるとは限りません。ここでは米POPSUGARによる見解と共にオスカーの可能性を見ていきましょう!

アカデミー歌曲賞

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 07: Lady Gaga sings the National Anthem at Super Bowl 50 at Levi's Stadium on February 7, 2016 in Santa Clara, California. (Photo by Matt Cowan/Getty Images)

この部門は可能性が高いかもしれません。ガガ本人はほとんどの楽曲にクレジットされており、「Shallow」は本作を代表する素晴らしい楽曲です。

近年、歌曲賞は『アナと雪の女王』や『リメンバー・ミー』等のディズニー/ピクサー映画、『007』シリーズが受賞しています。そう考えると今年は、『ブラック・パンサー』や『メリー・ポピンズ・リターンズ (原題)』、『ボーイ・イレーズド』からの楽曲がライバルになることが予想されます!

https://marvel.disney.co.jp/content/dam/disney/images/studio/bdondemand/package/3000000000500030000000005999/30000000005652.png

アカデミー主演女優賞

https://assets1.ignimgs.com/2018/09/10/star-is-born-gaga-poster-1536604414971_1280w.jpg

レディー・ガガは、エミー賞やグラミー賞などを含む4つの大賞受賞に一歩近づいていると批評家から評価されています。実は2016年に、有名大学のレイプ問題を扱ったドキュメンタリー『ハンティング・グラウンド』でアカデミー歌曲賞にノミネートされた経験があり、今年はついに幾つかの賞を”受賞”できるのではないかと推測されているのです。

女優フェリシティ・ジョーンズ『On The Basis Of Sex』

LAS VEGAS, NV - APRIL 26: Recipient of the 'Award of Excellence in Acting' award actress Felicity Jones attends the CinemaCon Big Screen Achievement Awards at Omnia Nightclub at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of the National Association of Theatre Owners, on April 26, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images)

今回ガガと並んでノミネートが予想されている女優は、『ウィドウズ (原題)』のヴィオラ・ディヴィス、『オン・ザ・ベーシス・オブ・セックス (原題)』のフェリシティ・ジョーンズ、『Can You Ever Forgive Me? (原題)』のメリッサ・マッカーシー、『ザ・ワイフ (原題)』のグレン・クローズら。今から誰がノミネートされるのか楽しみですね。

アカデミー主演男優賞

https://www.indiewire.com/wp-content/uploads/2018/04/0545a352365bcf344de764014ba9be0a.jpg?w=780

ブラッドリー・クーパーが演じるのは、アルコール依存症に苦しむカントリーロックシンガー、ジャクソン・メイン。キャリアベストとも言われるパフォーマンスだけでなく、アワード受賞に値する演技力に期待が高まっています。

俳優ライアン・ゴズリング『ファースト・マン』

WASHINGTON, DC - OCTOBER 04: Actor Ryan Gosling attends the 'First Man' premiere at the National Air and Space Museum on October 4, 2018 in Washington, DC. (Photo by Shannon Finney/Getty Images)

彼の強豪となり得るのは、『ボヘミアン・ラプソディ』でフレディ・マーキュリー役を演じるラミ・マレックや、『グリーン・ブック (原題)』のヴィゴ・モーテンセン、『ファースト・マン』のライアン・ゴズリング、『ヴァイス (原題)』のクリスチャン・ベールらと見られています。

アカデミー監督賞・作品賞

監督・主演 ブラッドリー・クーパー

SAN SEBASTIAN, SPAIN - SEPTEMBER 29: Actor Bradley Cooper attends the 'A Star Is Born' premiere during the 66th San Sebastian International Film Festival on September 29, 2018 in San Sebastian, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

アルフォンソ・キュアロン監督や『ブラッククランズマン』のスパイク・リー監督は現在賞賛を浴びており、他にも『Can You Ever Forgive Me?』のマリエル・ヘラー監督や、昨年のアカデミー監督賞受賞者『ファースト・マン』のデイミアン・チャゼル監督など大物監督が名を連ねています。

ブラッドリー・クーパーは本作で、監督および主演の二役を見事こなしていますが、その功績をアカデミー賞はきっと見逃すはずはありません。次回のアカデミー作品賞の戦いも白熱しそうです!

デイミアン・チャゼル監督『ファースト・マン』

WASHINGTON, DC - OCTOBER 04: Director and producer Damien Chazelle attends the 'First Man' premiere at the National Air and Space Museum on October 4, 2018 in Washington, DC. (Photo by Shannon Finney/Getty Images)

いかがでしたか?

公開後の海外評価を見ると、アカデミー賞受賞も夢ではないかと想像します。筆者はまだ本作を鑑賞しておりませんが、アカデミー歌曲賞、女優賞あたりは可能性が高いのではないかと予想。結果は果たして・・?!12月21日の公開が待ち遠しいですね。

