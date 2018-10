■小原莉子さん(月光役)と藤田茜さん(閃光役)の録り下ろしナレーションでお届けする“先生”へ向けたTVCMを本日公式サイトにて公開!

本日より放送開始のTVアニメ「閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-」に合わせて放送する「シノマス」のTVCMを公式サイトで公開しました。月光役 小原莉子さんと閃光役 藤田茜さんが“先生”へ向けて語りかけてくれます。CMの最後には、現在事前登録中のDMM GAMES版の“魅力的な”演出をいち早くご覧いただくことができます!

■TVアニメ「閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-」本日より放送開始!

総勢28名の忍が激突するシノビマスターズが開幕!シリーズ累計100万本を越える人気シリーズを完全オリジナルストーリーで豪華キャストとクリエイター陣が鮮やかに作り上げます。

―闇の中に光と影。これは現代に生きる忍の少女たちの物語。

放送情報

TOKYO MX:2018年10月12日より毎週金曜26:10~

AT-X:2018年10月12日より毎週金曜24:00~(リピート:毎週日曜27:00~、毎週月曜16:00~、毎週木曜08:00~)

BS-11:2018年10月15日より毎週月曜25:30~

詳細は、TVアニメ公式サイトでチェック♪

TVアニメ「閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-」公式サイト

http://senran2.tv/

(C) Marvelous Inc. (C) HONEY PARADE GAMES Inc.