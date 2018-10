当サイトでは、ゲーム内容及び、最新のゲーム内容をご紹介する、新プロモーションムービーも公開。

シリーズ10周年を記念する本作の特徴である、<超大人数ローグライクダンジョンRPG>とはどのようなゲーム内容なのか、実際のゲームプレイからご紹介する映像となっております。

■博麗神社秋季例大祭に特設コーナー出展

今週末の10月14日に東京ビックサイトにて開催される、【博麗神社秋季例大祭】Play,Doujin!ブース内の特設コーナーにおきまして、「不思議の幻想郷 -ロータスラビリンス-」を出展いたします。

特設コーナーでは「不思議の幻想郷 -ロータスラビリンス-」の最新のプレイアブルデモが体験いただけます。先日開催されました、【TOKYO GAME SHOW 2018】のプレイアブルデモからさらに新しくなった内容を体験いただけるデモをご用意いたしましたので、是非ご体験ください!

また、プレイアブルデモを体験いただいた方に、限定ノベルティ「早苗&天子 缶バッチセット」をプレゼントいたします。合わせて、Play,Doujin!ブース周辺では本作デザインの限定クリアファイルを3,000枚の無料配布をいたします。配布数に限りがございますので、お早めにPlay,Doujin!ブースにも足をお運びください。

Play,Doujin!ブース場所:東京ビックサイト 東1ホール内

※ノベルティは数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

※ノベルティの内容、デザインは予告なく変更になる場合があります。

(C)上海アリス幻樂団 / (C) AQUA STYLEPublished by Sony Music Entertainment (Japan) Inc.