キャデラック「XT5クロスオーバー」1周年記念の特別モデル「アーバンブラックスペシャル」発売

ゼネラルモーターズ・ジャパン（以下GMジャパン）は、SUVの次代を拓くラグジュアリークロスオーバー「キャデラック XT5 CROSSOVER（クロスオーバー）」の日本市場導入1周年を記念した特別仕様車「キャデラック XT5 CROSSOVER URBAN BLACK SPECIAL（クロスオーバー アーバン ブラック スペシャル）」を全国のキャデラック正規ディーラーネットワークで2018年10月11日から発売を開始した。メーカー希望小売価格（税込）は7,797,600円。

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「キャデラック XT5 CROSSOVER URBAN BLACK SPECIAL」は、キャデラックの新たなラグジュアリークロスオーバーの魅力を余すことなく堪能できる最上級グレード「キャデラック XT5 CROSSOVER Platinum」をベースに、ボディを引き締める「ステラーブラックメタリック」と、インテリアの「メイプルシュガー／ジェットブラックアクセント」のアーバンライクなスタイリングがプレミアム感を一層高めた。

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さらに最新ドライブレコーダーを搭載、アルミニウム製ラバースタッド付きアシストステップやキャデラックのロゴ、クレストをカラーLEDで投影するカーテシランプを装備。別売りアクセサリーのナビゲーションと連動可能なETC2.0も採用し、快適性と特別感を味わえる1周年記念にふさわしい1台に仕上げられている。

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【特別装備】

・特別内外装カラーコンビネーション：

ステラーブラックメタリック＆ メイプルシュガー／ジェットブラックアクセント

・アシストステップ（アルミニウム製ラバースタッド付き）

・カラーLEDカーテシランプ（フロントドア用2個）

・ドライブレコーダー（前方・後方カメラ）

・ETC2.0（別売りアクセサリーのナビゲーションと連動可能）

【商品概要】

・ベース車両：キャデラック XT5 CROSSOVER Platinum

・受注開始：2018年10月11日

・ハンドル位置：左

・全長×全幅×全高：4,825×1,915×1,700mm

・ホイールベース：2,860mm

・車両重量：1,990kg

・乗員定数：5名

・エンジ種類／型式：V型6気筒DOHC／3L

・総排気量：3,649cc

・最高出力（ECE）：231kW（314PS）／6,700rpm

・最大トルク（ECE）：368N・m（37.5kg・m）／5,000rpm

・駆動形式：全輪駆動

・トランスミッション：8速AT

・ボディカラー：ステラーブラックメタリック

・インテリアカラー：メイプルシュガー／ジェットブラックアクセント

・メーカー希望小売価格：7,797,600円（消費税込み）

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