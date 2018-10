4人組ユニット「sora tob sakana」が主催するツーマン企画「月面の扉 vol.6」が11月25日にTSUTAYA O-Crestで開催決定！対バン相手は初共演の4人組ロックバンド「オワリカラ」

4人組ユニット「sora tob sakana」(ソラトブサカナ)の主催するツーマン企画「so ra tob sakana presents. ~月面の扉 vol.6~」が、11月25日にTSUTAYA O-Crestで開催されることが明らかにされた。このツーマン企画は先月“Vol.5”開催が発表されたばかりで、今回の解禁で2か月連続開催になることが判明した。今回、対バン相手となるのは、今年活動10周年を迎え、初となるベストアルバムのリリースを発表したばかりの4人組バンド「オワリカラ」。独創的でサイケデリックな世界観と、質の高い楽曲で、多くの音楽ファンを虜にしている彼らだが、sora tob sakanaとの初共演でどのような化学反応が生まれるか、今から期待される。

なお、ライブチケットは10月13日午前10時より、ぴあ独占で一般販売をスタートする。数々の人気バンドとの共演を果たすsora tob sakanaの、ここだけでしか見ることのできないパフォーマンスをぜひその目で確かめて欲しい。

■ライブイベント情報

sora tob sakana presents. ~月面の扉 vol.6~

日程:2018年11月25日(日)

時間:開場 11:20/開演 11:50 予定

会場:TSUTAYA O-Crest(東京都渋谷区道玄坂2丁目14−8)

出演:sora tob sakana / オワリカラ

料金:オールスタンディング 前売¥2,000円(税込)

※未就学児童入場不可

※別途ドリンク代

※営利目的の転売禁止

▽チケット受付ページ

◆チケットぴあ

ネット予約:http://w.pia.jp/t/soratobsakana-vol6/

〈PC・携帯共通/要事前会員登録(無料)〉

電話予約:0570-02-9999 (Pコード:131-983)

店頭購入:セブン-イレブン、チケットぴあ店舗にて直接購入

◎受付期間:10月13日(土)10:00~ 2018年11月24日(土)23:59

(詳細は受付画面よりご確認ください。)

■最新商品情報

sora tob sakna

Major 1st Single

「New Stranger」

発売中

<アーティスト盤>CD+DVD

品番:1000723083 価格:2,037+税

=CD=

1.New Stranger

(TVアニメ「ハイスコアガール」オープニングテーマ)

2.silver

3.発見

=特典DVD=

「New Stranger」 Music Video

「発見」Music Video

<通常盤>CD

品番:1000723085 価格:1,111+税

=CD=

1. New Stranger

(TVアニメ「ハイスコアガール」オープニングテーマ)

2. New Stranger-TV Size-

3. New Stranger-More PicoPico Remix-