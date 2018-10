■地図ふくびきスーパー「バトミンセレクション」と「オルゴ・デミーラステップアップ」を同時開催!

地図ふくびきスーパーに「バトミンセレクション」登場!!今回の地図ふくびきスーパー「バトミンセレクション」は、「新生転生」が可能になった「オルゴ・デミーラ(ランクS)」の地図提供割合がアップしたセレクションふくびきです!

さらに、今回は地図ふくびきスーパー「オルゴ・デミーラステップアップ」も開催!ジェム3000個の「ステップ○を引く」から10連ふくびきを1回引くごとに、「オルゴ・デミーラ(ランクS)」の地図が出現する提供割合がアップしていきます!この機会に入手するチャンスです!

オルゴ・デミーラ(ランクS)

開催期間

2018年10月12日(金)15時00分~2018年10月19日(金)14時59分

■「魔王オルゴ・デミーラ」「オルゴ・デミーラ」新生転生追加!

魔王オルゴ・デミーラ(新生転生/ランクSS)

オルゴ・デミーラ(新生転生/ランクSS)

2体のモンスターの特性やとくぎは動画をご用意いたしましたので、ぜひご覧ください!

■不思議の塔クエスト「大空の夜塔」開催!塔の従者「ドラゴン・ウー」登場!

不思議の塔限定クエスト「大空の夜塔」を開催!塔に挑戦して、ハイスコア報酬の「超とくぎバイブル」や「オリハルコン+10」を獲得しましょう!また、月間探検ポイント報酬として「10連ふくびき券スーパー」や「みちびきの魔石」を獲得できます!

さらに!新たな「塔の魔物」である「ドラゴン・ウー(ランクSS)」が登場!!「空の神ホアカリ(ランクSS)」や「ほうおう(ランクSS)」も仲間にできます!「ドラゴン・ウー(ランクSS)」「ほうおう(ランクSS)」「空の神ホアカリ(ランクSS)」は☆99まで強化できる特別なモンスターです!

開催期間

2018年10月12日(金)メンテナンス終了後~2018年12月31日(月)23時59分

■不思議の塔クエスト「大空の夜塔」開催! 塔の従者「ドラゴン・ウー」登場!

ドラゴン・ウー(ランクSS)

■DQカーニバル「ドラゴンクエストX」「強戦士の聖域」開催!

イベント「DQカーニバルドラゴンクエストX」において、特別クエスト「強戦士の聖域」を開催!「ひとりで冒険」でバトルを練習したら、「みんなで冒険」で強敵に挑んで限定アクセサリーを手に入れましょう!

報酬

強戦士ハート・霊(「ゾンビ系の斬撃ダメージを15%アップ」の固有効果)

強戦士ハート・闇(「悪魔系の呪文ダメージを15%アップ」の固有効果)

強戦士ハート・獣(「魔獣系の体技ダメージを15%アップ」の固有効果)

開催期間

2018年10月12日(金)15時00分~2018年10月31日(水)18時59分

(C) 2014-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.(C) SUGIYAMA KOBODeveloped by Cygames, Inc.