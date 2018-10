■LoAを遊びつくせ!総額100万円キャンペーン

LoAのβテストを遊ぶだけで話題のスマートフォンやギフトコードが当たるキャンペーンを開催します!参加方法は事前登録をしてLoAのβテストを遊ぶだけです!キャンペーンは、PvPランキングで上位に入れば貰えるものやスペシャルガチャを引くだけで賞品が当たるものなど、実力勝負から運試しまでさまざまなものを用意しております。

開催期間

2018年10月12日~10月22日まで

参加資格

事前登録者

参加方法

クローズドβテストをプレイ

※すべてのキャンペーンの当選者の発表や賞品の発送等はリリース後ゲーム中のメールボックスで行います。

キャンペーンその1【LoAを遊んでみよう!】

LoAのβテストを遊んでくれたプレイヤーの中から抽選で100名に1000円分のギフトコードをプレゼント!

βテストに参加するだけでプレゼントのチャンスです!

キャンペーンその2【スペシャルガチャ!】

βテストに参加してCBTくじチケットを集めよう!抽選で話題のスマホやギフトコードが当たる!

CBTくじチケットは1日1枚配布されるほか、ステージクリア時にドロップすることがあります

話題のスマートフォンやギフトコード、リリース時に使えるアイテムなどが当たります

抽選はβテスト終了後に行われ、発表はリリース後のメールボックスで行われます。

1等 1本:話題のスマートフォン

2等 5本:10,000円分のギフトコード

3等 10本:5,000円分のギフトコード

この他にもいろいろな賞品を用意しております。

キャンペーンその3【レベルランキング!】

βテストに参加して、ひたすらレベルを上げよう!1位から50位までの人に賞品をプレゼント!

βテスト期間中に、ひたすらレベルを上げてください!

βテスト終了時にレベルの高かった上位50名に賞品やボーナスをプレゼント!

同一レベルの人が複数の場合は経験値の多かった方が上位になります

1~10位:10,000円分のギフトコード

11~50位:リリース時に使用できるアイテム

キャンペーンその4【ラッキーマンは誰だ!】

βテストに参加して、LR武器を覚醒させよう!LR武器の入手は運のみ!最速で覚醒させた人に賞品をプレゼント!

βテスト期間中に、LR武器を手に手に入れて覚醒させてください

LR武器の入手手段は問いません。ドロップでも鍛冶屋でランクアップでも大丈夫です

覚醒ですが、1回だけではなく最大まで覚醒させてください

最初に最大まで覚醒した人に賞品をプレゼント

βテスト終了時までに最大まで達する人がいなかった場合は覚醒値が最も高い人となります

1位:話題のスマートフォン

キャンペーンその5【コレクションキング!】

βテストに参加してユニットを集めよう!一番多く集めた人にはリリース時に好きなユニットをプレゼント!

βテスト中に、どんな手段でもいいのでユニットを集めてください

ユニットの入手方はガチャだけではなく、ステージでもドロップします

多く集めた人に賞品をプレゼント

1位:10,000円分のギフトコード+お好きなユニット1つ

キャンペーンその6【トロフィーキング!】

βテストに参加して実績を解除しよう!参加者全員にボーナスプレゼント!上位入賞者には特別賞品も!

βテスト期間中に、やり込んで実績を解除してください

LoAには数多くの実績が用意されており、モンスターを何百体も倒すものからレアアイテムも手に入れるものまで実力を伴うものから運が絡むものまであります

βテスト終了時に実績解除時に入手できるアイテムの数が最も多かった人に賞品をプレゼント

さらに上位50名にはリリース時に使用できるアイテムを配布します

他にも参加者全員にアイテムを配布します

1位:話題のスマートフォン

2位~50位:リリース時に使用できるアイテム

キャンペーンその7【勝ち抜け!英雄大戦!】

βテストに参加してPVPに挑戦しよう!1位から50位の人に豪華賞品をプレゼント!

βテスト期間中にPvPに挑戦してください

βテスト終了時のランキングによって商品をプレゼント

賞品は10,000円分のギフトコードなどを用意しております

キャンペーンその8【最強のパーティー】

βテストに参加して試練の谷に挑戦しよう!毎日、1位のパーティーに賞品をプレゼント!

βテスト期間中に試練の谷に挑戦してください

毎日、1位のパーティーに賞品をプレゼント

パーティーメンバーが複数人の場合、報酬は山分けとなります

1位のパーティー:10,000円分のギフトコード

キャンペーンその9【LoAフォトコンテスト】

βテストに参加して、お題のスクリーンショットを投稿しよう!入賞者には賞品をプレゼント!

2日に1回、お題を出題します

お題に沿ったスクリーンショットを撮ります

撮ったスクリーンショットをハッシュタグ「#LOAフォトコン」をつけてTwitterに投稿

入賞者には賞品をプレゼント

賞品:1,000円分のギフトコード

■LoA クローズドβテスト

ゲームの安定性や機能面の改善を図る目的で事前登録者向けのクローズドβテストを実施します。クローズドβテストとなっておりますが、参加資格はLoAを事前登録するだけです。

クローズドβテスト概要

期間:10月12日~22日

参加資格:事前登録者

対応機種:android 4.0.3以上、iOS 8.0以上

androidでのβテストの参加方法

1. 事前登録をします

2. 下記のURLから、apkをダウンロードします。

3. loa.apk(63.1MB)をインストールします(apkのインストール方法はお手持ちの端末により異なります)。

4. 必ずValofeアカウントでログインしてゲームをプレイしてください。

apkダウンロード

http://file.valofe.com/valofe_file/loa/global/cbt/jp/loa.apk

※必須OSバージョンは4.0.3以上です。

※CBTで作成したキャラクターデーターは、正式リリース版には引継ぎできません。

※ストレージに最低1.5GB以上の空きが必要です。

※Guestアカウントではイベントには参加できません。必ずValofeアカウントでプレイしてください。

iOSでのβテストの参加方法

1. 事前登録をします

2. 下記のURLから、TestFlightをダウンロードします。

3. TestFlightからLoAを起動

4. 必ずValofeアカウントでログインしてゲームをプレイしてください。

TestFlightダウンロード

https://testflight.apple.com/join/AO4V3qMo

※iOS8.0以下はCBTに参加できません。

※CBTで作成したキャラクターデーターは、正式リリース版には引継ぎできません。

※ストレージに最低1.5GB以上の空きが必要です。

※Guestアカウントではイベントには参加できません。必ずValofeアカウントでプレイしてください。

