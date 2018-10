■本日特設サイトオープン!新種族「オーク」のストーリーや職種などの情報を大公開!

本日公開した特設サイトにて、近日中に実施するアップデートで追加予定の新種族「オーク」の情報を公開いたしました。「オーク」のストーリーやキャラクターボイス、職種やスキルなどの情報に加え、プロモーションムービーやスキルムービー等の映像もご覧いただけます。また特設サイトでは、オーク専用のメインクエストやオーク専用のスペシャル報酬など、「オーク」とともに追加するアップデート内容についても掲載しております。

オーク特設サイトの公開を記念して、本日より公式ツイッターのリツイートイベントを開催いたしました。1,000リツート達成毎に「マーブルの加護」1個をプレイヤーの皆様にプレゼントいたします。皆様ぜひご参加ください。「オーク」のアップデートに関する情報については、特設サイトにて随時公開して参りますので、ぜひご確認ください。

オーク特設サイト

http://l2.netmarble.jp/event/orc/

