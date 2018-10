オールジャンル音楽フェス「Best Beautiful Booking 2018」Vol.2、一般販売スタート！更に第三弾出演者発表と最新ロゴを公開！

新宿最大級のライブハウス「新宿ReNY」で今年1月に開催され、好評を博した音楽フェス「Best Beautiful Booking」。11月23日にその第2弾の開催が控える中、チケットの一般発売日が10月12日、20時よりスタートする!

また一般発売に合わせて、イベントのロゴも一新、コンセプトであるオールジャンルフェスを象徴するようなカラフルな仕上がりになっている。

更に出演者の第三弾として北海道出身のロックバンド「プルモライト」の出演が決定。攻撃的なロックサウンドが幻想的な世界観を加速させ、そして一般公募より日本大学第二高等学校から「ブラッシュ・アップ」、厚木高等学校より「Iolite」の2組の高校生バンドの出演が決定。オールジャンルなアーティストに囲まれ、どのようなパフォーマンスを繰り広げるのか注目だ。

「アノアタリ」「エルフリーデ」「ダイナ四バンド」。更に今回初参戦となる「This is a PEN.」「樽生」「vivid undress」、「ミソシタ」が参戦するなど、まさにオールジャンルなアーティストたちが一堂に会する一夜限りのイベントとなる。

そしてイベントを盛り上げる企画として「Best Beautiful Song」が始動!出演者がこれまでに影響を受けた楽曲を「ベストビューティフルソング」と題し、思い思いの楽曲をカバーしてもらう予定となっている。

そして残すところ最後の一組は11月に発表予定なので続報を待とう。

プルモライト

ブラッシュ・アップ

Iolite

【BBBフェスについて】

オールジャンルの旬なアーティストに出逢える場所として「多くのジャンルを、多くの人に、多くの興味を」をコンセプトとするBBBフェスには第一回でも好評を博した協賛ブースも魅力の一つとな っている。専門学校ESPエンタテインメント東京による楽器の演奏体験、ALPEXによるイヤホンプレゼント、更に日清食品から会場内でも無料で食べられるカレーメシのサンプリング、バンタン研究所からはヘアメイク体験、JAM LIVEからは賞金山分けアプリ体験が行われる予定となっている 。

そして前回来場者特典にはスティーヴン★スピルハンバーグ監修のBBBステッカーをプレゼント。前回配布されたリストバンドを持ってくると貰えるので、前回来場者は忘れず持ってくるのがオススメだ。

一般発売は本日10/12、20:00からイープラスを始め各種プレイガイドにて発売。

価格は税込で、小・中・高生1,500円、専門・短大・大学生3,000円、一般4,000円となっている。(入場時ドリンク代 有)

<フェス開催概要>

Best Beautiful Booking 2018 vol.2

日程:11/23(金祝)

時間:12:00開場/12:30開演

会場:新宿ReNY

出演アーティスト:アノアタリ、エルフリーデ、ダイナ四バンド、This is a PEN.、樽生、vivid undress、プルモライト、ミソシタ … and more /(高校生バンド出演枠)ブラッシュ・アップ、Iolite

■チケット発売情報

●一般発売:10/12(金)20:00スタート

各種プレイガイドにて発売

・イープラス

http://eplus.jp/bbbfes2018/

・楽天

http://r-t.jp/b-b-b

・ローチケ

http://l-tike.com/search/?lcd=75731

・ぴあ

http://w.pia.jp/t/bbbfes2018/

●チケット(オールスタンディング入退場自由)

小・中・高校生 1,500円(税込)

専門・短大・大学生 3,000円(税込)

一般 4,000円(税込)

※ラバーバンド付

※ドリンク代別

・BBB公式ホームページ

https://www.bbbfes.com/

・BBB公式twitter

https://twitter.com/BBBfes