TVアニメ『狐狸之声』第2話のあらすじ＆場面カットを公開！　幼馴染みの人気アイドル・チュユンが級友とトラブルに巻き込まれる

フーリとコンチュエがいがみ合いながらもライバルと共に競い合い、芸能界の頂点を目指すTVアニメ『狐狸之声』。本作の第2話のあらすじ＆場面写真が到着しました！

SKYと名乗る謎の人物からのメールに動揺するフーリ。常に監視されているようで、学校でも心休まることはない。そんな時、幼馴染みの人気アイドルチュユンが級友とトラブルになり……？

第2話「誰かが見ている」● あらすじ

SKYと名乗る謎の人物からのメールに動揺するフーリ。彼がコンチュエのゴーストシンガーをしているのは、事故で意識不明のまま入院している母の治療費を稼ぐためだった。SKYとはいったい何者なのか。常に監視されているようで、学校でも心休まることはなかった。そんな時、幼馴染みの人気アイドルチュユンが級友とトラブルになり…。

TVアニメ『狐狸之声』作品情報● イントロダクション

歌ウマなキツネ面ゴーストシンガーと歌ヘタなアイドルが芸能界頂点を目指す！ 顔を隠してゴーストシンガーをするフーリ。顔は良いが歌はからっきしのアイドル、コンチュエ。2人はいがみ合いながらも、ライバルたちと競い合いながら芸能界の階段を上っていく。

● 放送情報

◆TOKYO MX

10月8日～ 毎週（月） 25時10分～25時25分

◆AT-X

10月5日～ 毎週（金）22時30分～22時45分

※リピート：毎週（月）14:30／毎週（木）6:30

◆BS12 トゥエルビ

10月10日～ 毎週（水） 26時00分～26時15分

また、中国の動画配信サイトiQIYIでも、中国語版の同時配信を開始。

● 狐狸之声 配信情報（中国）

◆iQIYI

10月8日（月）0時～配信開始（日本時間）

● スタッフ

監督：於地紘仁

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：つなきあき

プロップデザイン：西村理恵

美術設定：志和史織（KUSANAGI）

美術監督：山根左帆（KUSANAGI）

色彩設計：松森より子

撮影監督：松崎信也、中野遼太郎

編集：瀬川三智（REAL-T)

音楽：野崎美波

音響監督：菊田浩巳

音響効果：石野貴久（ちゅらサウンド）

音響制作：タバック

OPテーマ： LoveDesire「COME:BACK Stage！」

企画：劉向東

プロデューサー：多藝尊元、山口聰

アニメーションプロデューサー：漆山淳

映像ディレクター：椿井寛司

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー

● キャスト

フーリ：河西健吾

コンチュエ：菅沼久義

ジーホティエン：日野聡

チュユン：香里有佐

キム社長：速水奨

ホンイェ：元吉有希子

シュアル：前田玲奈

ユシン：青木志貴

ジャンヤオ：木村昴

● CD発売情報

■OPテーマ「COME:BACK Stage！」

LoveDesire

9月5日発売のMiniAlbum「Sugar&Spice」に収録

Sugar盤 CD / TKCA-74701 / 1,800円

Spice盤 CD / TKCA-74702 / 1,800円（各税別）

発売・販売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ

【アルバム】LoveDesire/Sugar&Spice Sugar盤

【アルバム】LoveDesire/Sugar&Spice Sugar盤

【アルバム】LoveDesire/Sugar&Spice Spice盤

【アルバム】LoveDesire/Sugar&Spice Spice盤

公式サイト

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