TVアニメ『狐狸之声』第2話のあらすじ＆場面カットを公開！　幼馴染みの人気アイドル・チュユンが級友とトラブルに巻き込まれる

フーリとコンチュエがいがみ合いながらもライバルと共に競い合い、芸能界の頂点を目指すTVアニメ『狐狸之声』。本作の第2話のあらすじ＆場面写真が到着しました！
SKYと名乗る謎の人物からのメールに動揺するフーリ。常に監視されているようで、学校でも心休まることはない。そんな時、幼馴染みの人気アイドルチュユンが級友とトラブルになり……？
第2話「誰かが見ている」● あらすじ
SKYと名乗る謎の人物からのメールに動揺するフーリ。彼がコンチュエのゴーストシンガーをしているのは、事故で意識不明のまま入院している母の治療費を稼ぐためだった。SKYとはいったい何者なのか。常に監視されているようで、学校でも心休まることはなかった。そんな時、幼馴染みの人気アイドルチュユンが級友とトラブルになり…。
TVアニメ『狐狸之声』作品情報● イントロダクション
歌ウマなキツネ面ゴーストシンガーと歌ヘタなアイドルが芸能界頂点を目指す！ 顔を隠してゴーストシンガーをするフーリ。顔は良いが歌はからっきしのアイドル、コンチュエ。2人はいがみ合いながらも、ライバルたちと競い合いながら芸能界の階段を上っていく。
● 放送情報
◆TOKYO MX
10月8日～ 毎週（月） 25時10分～25時25分
◆AT-X
10月5日～ 毎週（金）22時30分～22時45分
※リピート：毎週（月）14:30／毎週（木）6:30
◆BS12 トゥエルビ
10月10日～ 毎週（水） 26時00分～26時15分
また、中国の動画配信サイトiQIYIでも、中国語版の同時配信を開始。
● 狐狸之声 配信情報（中国）
◆iQIYI
10月8日（月）0時～配信開始（日本時間）
● スタッフ
監督：於地紘仁
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：つなきあき
プロップデザイン：西村理恵
美術設定：志和史織（KUSANAGI）
美術監督：山根左帆（KUSANAGI）
色彩設計：松森より子
撮影監督：松崎信也、中野遼太郎
編集：瀬川三智（REAL-T)
音楽：野崎美波
音響監督：菊田浩巳
音響効果：石野貴久（ちゅらサウンド）
音響制作：タバック
OPテーマ： LoveDesire「COME:BACK Stage！」
企画：劉向東
プロデューサー：多藝尊元、山口聰
アニメーションプロデューサー：漆山淳
映像ディレクター：椿井寛司
アニメーション制作：ゆめ太カンパニー
● キャスト
フーリ：河西健吾
コンチュエ：菅沼久義
ジーホティエン：日野聡
チュユン：香里有佐
キム社長：速水奨
ホンイェ：元吉有希子
シュアル：前田玲奈
ユシン：青木志貴
ジャンヤオ：木村昴
● CD発売情報
■OPテーマ「COME:BACK Stage！」
LoveDesire
9月5日発売のMiniAlbum「Sugar&Spice」に収録
Sugar盤 CD / TKCA-74701 / 1,800円
Spice盤 CD / TKCA-74702 / 1,800円（各税別）
発売・販売元：徳間ジャパンコミュニケーションズ
【アルバム】LoveDesire/Sugar&Spice Sugar盤
【アルバム】LoveDesire/Sugar&Spice Spice盤