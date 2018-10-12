劇場版『Fate/stay night[HF]』間桐 桜、遠坂 凛、セイバーをモチーフにしたファッションアイテムが多数登場！

劇場版『Fate/stay night[Heaven‘s Feel]』×SuperGroupiesのコラボに新アイテムが登場！ 間桐 桜、遠坂 凛、セイバーの3人をそれぞれイメージした腕時計、バッグ、スニーカーなど豪華5アイテムとなっています。

それぞれの宝具や衣装をイメージしたモチーフやデザインは魅力的です。ご予約は10月28日（日）までとなっておりますので、お見逃しなく！

▲間桐 桜

▲間桐 桜

▲遠坂 凛

▲遠坂 凛

▲セイバー

▲セイバー

商品概要● 劇場版「Fate/stay night[Heaven\'s Feel]」コラボレーション

腕時計、バッグ、シャツ、カットソー、スニーカー（各3種）

＜間桐 桜モデル＞

＜遠坂 凛モデル＞

＜セイバーモデル＞

商品概要● 商品名

劇場版「Fate/stay night[Heaven\'s Feel]」コラボレーション

腕時計、バッグ、シャツ、カットソー、スニーカー（各3種）

間桐 桜モデル、遠坂 凛モデル、セイバーモデル

● 予約期間

2018年10月12日（金）～ 10月28日（日）

● お届け予定

スニーカー 2019年1月下旬ごろ

腕時計・バッグ・シャツ・カットソー 2019年2月下旬ごろ

● 小売価格

腕時計 各18,000円(税別)

カットソー 各5,000円(税別)

スニーカー 各11,800円(税別)

シャツ 間桐 桜・セイバーモデル 各10,800円(税別)・遠坂 凛モデル 11,800円(税別)

バッグ 間桐 桜モデル 12,800円(税別)・遠坂 凛&セイバーモデル 各13,800円(税別)

● 取扱先

SuperGroupies（スーパーグルーピーズ）

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