劇場版『Fate/stay night[HF]』間桐 桜、遠坂 凛、セイバーをモチーフにしたファッションアイテムが多数登場！

劇場版『Fate/stay night[Heaven‘s Feel]』×SuperGroupiesのコラボに新アイテムが登場！ 間桐 桜、遠坂 凛、セイバーの3人をそれぞれイメージした腕時計、バッグ、スニーカーなど豪華5アイテムとなっています。
それぞれの宝具や衣装をイメージしたモチーフやデザインは魅力的です。ご予約は10月28日（日）までとなっておりますので、お見逃しなく！
▲間桐 桜
▲遠坂 凛
▲セイバー
商品概要● 劇場版「Fate/stay night[Heaven\'s Feel]」コラボレーション
腕時計、バッグ、シャツ、カットソー、スニーカー（各3種）
＜間桐 桜モデル＞
＜遠坂 凛モデル＞
＜セイバーモデル＞
商品概要● 商品名
劇場版「Fate/stay night[Heaven\'s Feel]」コラボレーション
腕時計、バッグ、シャツ、カットソー、スニーカー（各3種）
間桐 桜モデル、遠坂 凛モデル、セイバーモデル
● 予約期間
2018年10月12日（金）～ 10月28日（日）
● お届け予定
スニーカー 2019年1月下旬ごろ
腕時計・バッグ・シャツ・カットソー 2019年2月下旬ごろ
● 小売価格
腕時計 各18,000円(税別)
カットソー 各5,000円(税別)
スニーカー 各11,800円(税別)
シャツ 間桐 桜・セイバーモデル 各10,800円(税別)・遠坂 凛モデル 11,800円(税別)
バッグ 間桐 桜モデル 12,800円(税別)・遠坂 凛&セイバーモデル 各13,800円(税別)
● 取扱先
SuperGroupies（スーパーグルーピーズ）