『少女☆歌劇レヴュースタァライト -Re LIVE-』Android版の配信日が10月21日に決定!iOS版は10月28日を予定

エイチームは、ブシロード及び、TBSテレビと共同開発中のiOS/Android向け新作ゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』(以下、『スタリラ』)に関して、Android版の配信日を10月21日に決定しました(iOS版は10月28日予定)。

本作はミュージカルをはじまりとし、2018年7月からアニメ放送がスタートした二層展開式少女歌劇「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を題材とした新作ゲームアプリです。全編オリジナルストーリーで展開され、ミュージカル、アニメに登場する9人の舞台少女はもちろん、ゲームアプリオリジナルの舞台少女も15人登場。作品の世界観を存分に楽しめる本格派RPGとなっています。

本作の配信日決定に併せて、事前登録キャンペーン参加数が99万人を突破したことも発表。それを記念して、メール、Twitter、LINEで事前登録に参加した方を対象に、超特大グラフィックタオルを抽選で1名にプレゼントするキャンペーンが実施されています。

◆事前登録キャンペーン参加数99万人を突破!超特大グラフィックタオルが抽選で1名様に当たる! 『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』(スタリラ)の事前登録キャンペーン参加数が99万人を突破しました。多くの方々のご参加に感謝いたします。事前登録数が99万人を突破したことを記念して、超特大グラフィックタオルを抽選で1名様にプレゼントします。 超特大グラフィックタオルは、当選者が選んだ舞台少女でデザインの作成を予定。抽選対象はメール、Twitter、LINEで事前登録に参加した方に限ります。10月21日(日)までに事前登録に参加した方全てが抽選対象となります。 ※事前登録キャンペーン参加数は、公式事前登録サイトおよび外部事前予約サイトでの登録総数となります。 ■『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』事前登録サイト URL: https://revuestarlight.bushimo.jp/preregistration/ ◆迫力の3Dバトルや奥深い育成要素、リアルタイム対人戦機能を紹介! ■舞台少女たちによる迫力のターン制バトル ACTパネルを選択して舞台少女たちの行動を決めるバトルシステムを採用。舞台少女が何らかの行動をすると、キラめきゲージが貯まります。キラめきゲージがマックスになると、クライマックスレヴューを発動。クライマックスレヴューでは、舞台少女たちが歌う楽曲がBGMとなり、キャラクターごとに異なるクライマックスACTを使用することができます。さらに、特定の条件を満たすと、強力なフィニッシュACTが発動します。ACTパネルでどの組み合わせを選択するか、クライマックスレヴューにいつ入るかなど、奥深い戦略を楽しむことができます。 ■ゲームオリジナルのストーリー 舞台・アニメでおなじみの聖翔音楽学園、ゲームオリジナル校である凛明館女学校、シークフェルト音楽学院、フロンティア芸術学校の4校でオーディションが行われるオリジナルストーリーを展開。アニメでは描かれなかったオリジナルストーリーをボイス付きで楽しむことができます。ストーリーパート、ホーム画面、育成モードではLive2Dを使用。アニメ同様表情豊かに動く舞台少女たちのストーリーを楽しむことができます。 ■奥深い舞台少女育成 育成要素として、レベルアップはもちろん、スキルパネルで能力を解放したり、舞台少女たちにプレゼントをあげて絆を深めることができます。舞台少女との絆を深めていくと新たなオリジナルストーリーを楽しむことができます。また、メモワールと呼ばれるアイテムを舞台少女にセットすることで、舞台少女がパワーアップします。メモワールとは、舞台少女たちの記憶を形づくったもので、舞台少女たちの日常や、新たな一面を見ることができます。 ■自分好みの空間を作れるマイシアター マイシアターでは、シアターアイテムで飾りつけて、自分好みの空間を作ることができます。 ■様々な衣裳を身にまとう舞台少女たち ゲームでは、舞台少女たちが様々な役になって登場します。演じる役によって、ビジュアルやボイスが変化。ビジュアルに合わせ、Live2Dやレヴューでの3Dだけでなく、クライマックスACTも変化します。 ■舞台少女たちが歌うゲームオリジナルの楽曲 アニメで登場する聖翔音楽学園のスタァライト九九組が歌う楽曲だけではなく、ゲームオリジナル校であるシークフェルト音楽学院、凛明館女学校、フロンティア芸術学校の舞台少女たちが歌う楽曲も新たに登場。ゲーム内で収録されている楽曲はクライマックスレヴュー時やマイシアターで聴くことができます。楽曲は随時追加予定です。 ●ゲームオリジナル校の楽曲 ・シークフェルト音楽学院:「プラチナ・フォルテ」 ・凛明館女学校:「蝶になってみませんか」 ・フロンティア芸術学校:「ショウタイム フロンティア!」 ■リアルタイムで対戦できる「VSレヴュー」 「VSレヴュー」では、プレイヤー同士がリアルタイムでマッチングして対戦を楽しめます。舞台少女たちを育てて、全国のプレイヤーとレヴューで勝負することができます。

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』は、Android版が10月21日、iOS版が10月28日配信予定。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

©Project Revue Starlight ©2018 Ateam Inc. ©Tokyo Broadcasting System Television, Inc. ©bushiroad All Rights Reserved.

茶っプリン