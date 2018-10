■「交響性MA」の新情報もアリ!「ミリオンアーサー」シリーズ公式生放送が10月15日(月)20時より配信決定!

「乖離性ミリオンアーサー」や「交響性ミリオンアーサー」といった「ミリオンアーサー」シリーズタイトルの最新情報をお知らせする生放送が、10月15日(月)20時より配信決定。

「交響性ミリオンアーサー」のコーナーでは、新情報の発表はもちろん、視聴者の皆様とマルチプレイをするパートや、本作のプロデューサー陣が皆様からの質問にお答えするパートをご用意する予定です。

さらに11月10日(土)、11月23日(金)に開催予定のリアルイベント「小祭性ミリオンアーサー」に関する情報もお知らせする予定です。

■事前登録10万人突破記念!クリスタル&ガチャチケプレゼント!

本作の事前登録が10万人を突破したことを受けて、ゲーム開始直後にガチャ10連分相当の「クリスタル3000個」と「☆5 武器確定ガチャチケット」をプレゼントいたします。

プレゼント内容

クリスタル3000個

☆5武器確定ガチャチケット1枚

受け取り方法

チュートリアルを完了している状態で、「拠点」の「プレゼントボックス」からお受け取りください。

※プレゼントボックスに届いていない場合は、アプリを再起動して、再度ご確認ください。

■「リリース記念ログインボーナス」でクリスタルをプレゼント!

本作のリリースを記念して、事前登録特典に加えて皆様にクリスタル3000個をお贈りいたします。

プレゼント内容

クリスタル3000個

受け取り方法

チュートリアルを完了している状態で、「拠点」の「プレゼントボックス」からお受け取りください。

※プレゼントボックスに届いていない場合は、アプリを再起動して、再度ご確認ください。

開催期間

サービス開始後~2018年11月2日(金)23:59

■「スタートダッシュログインボーナス!」で冒険に役立つアイテムをゲット!

ゲーム開始から10日間、毎日のログインで「クリスタル」をはじめ、冒険に役立つ便利なアイテムを毎日手に入れることができます。

受け取り方法

チュートリアルを完了している状態で、「拠点」の「プレゼントボックス」からお受け取りください。

※プレゼントボックスに届いていない場合は、アプリを再起動して、再度ご確認ください。

※ログインボーナスは毎日00:00に更新されます。

プレゼント内容

1日目

クリスタル1500個

2日目

捕獲型リトルグレイ(金)3個(※倒した騎士を100%ハント可能になるほか、獲得可能な騎士因子が増加するアイテムです)

3日目

ユタポンヌR3個(※クエストでHPが0になったときに使用すると復活できるアイテムです)

4日目

クリスタル1500個

5日目

スキップチケット10枚(※特定のクエストについて、バトルを行わずに報酬を獲得できるアイテムです)

6日目

騎士のレーダー3個(※模造の器から出現する騎士の出現率が30分間上昇するアイテムです)

7日目

クリスタル1500個

8日目

捕獲型リトルグレイ(金)3個(※倒した騎士を100%ハント可能になるほか、獲得可能な騎士因子が増加するアイテムです)

9日目

金の鍵10個(※鍵クエストがプレイ可能となるアイテムです)

10日目

☆5武器確定ガチャチケット1枚

開催期間

ゲーム開始から10日間

