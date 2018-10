■FFXIIよりヴェイン参戦!

開催期間:2018年10月12日(金)15:00~2018年10月26日(金)14:59

「覇者の義務」では、FFXIIのヴィランキャラクターであるヴェインがついにパーティ加入!クエスト報酬ではヴェインの★5装備品「セフィラ【XII】」「ヴェインのグローブ【XII】」を獲得可能です。

ヴェイン

from FINAL FANTASY XII

CV:飛田展男

アルケイディア帝国の次期皇帝候補。ソリドール家の命脈を保つためならば手段を選ばない野心家。周辺国への侵略行為や、バッシュをダルマスヶ国王暗殺犯に仕立て上げるなど、数々の謀略を講じた。巧みな演説で人心を掌握する一面もあり、帝王学にも長けている。

「マッハウェイヴ」「嶄然震撼」といった原作でプレイヤーを苦しめた攻撃を次々と繰り出し、圧倒的な手数で敵を殲滅する。

■ヴェインイベントガチャ開始!

イベントガチャでは、恩恵(本クエスト内でパラメータがアップ)対象キャラクターである、ヴェイン、セシル(パラディン)、カイエンの★5武器をピックアップ!EXアビリティ「セフィラの大樹」が装備可能になる、ヴェイン専用EX★5武器「エニグマ【XII】」も新登場!

★5ピックアップ武器

NEW!エニグマ【XII】※ヴェイン専用EX

NEW!クリフォト【XII】※ヴェイン専用

NEW!セフィラ【XII】

■イベントキャラクター経験値 2倍!

開催期間中、セシル(パラディン)、カイエン、ヴェインのクエストにおける獲得経験値および幻獣ポイントが2倍となります。新キャラクターである「ヴェイン」育成のチャンスです!

(C)2017,2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA