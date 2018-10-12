週末セール情報ひとまとめ『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』『.hack//G.U. Last Recode』『Warhammer: V2』『RUINER』他

PCゲームのデジタルダウンロードストアを中心に、週末に実施されている割引セールやプロモーションキャンペーン情報等をひとまとめにしてお送りします。
現在Steamにて、カプコンのオープンワールドアクションRPG『Dragon's Dogma: Dark Arisen』がセール中です。最安値になっているので、興味のある読者はチェックしておきましょう。
『Frostpunk』：2,255円（
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『Dragon's Dogma: Dark Arisen』：1,197円（
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『FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION』：4,212円（
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『Overcooked! 2』：2,056円（
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『RUINER』：792円（
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『Hunt Showdown』：2,574円（
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『What Remains of Edith Finch』：1,188円（
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『MONSTER HUNTER: WORLD』：4,792円（
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『Conan Exiles』：2,100円（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『.hack//G.U. Last Recode』：16.99ドル（
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『GRAND THEFT AUTO V』：19.79ドル（
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『MR. SHIFTY』：7.49ドル（
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『PANTY PARTY』：3.99ドル（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『XCOM 2 Collection』：33.99ドル（
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『Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe』：23.99ドル（
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『Warhammer: Vermintide 2』：19.79ドル（
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『Mafia III - Digital Deluxe』：23.99ドル（
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『Mega Man X Legacy Collection 1+2 Bundle』：31.98ドル（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『Wuppo』
『SIMULACRA』
『Subsurface Circular』
『Nuclear Throne』
『Momodora: Reverie Under The Moonlight』
『LISA』
『SOMA』
『Opus Magnum』
・2ドル分のキャッシュ（Humble Monthly加入者向け）
・Humble Monthly初回利用料10％オフクーポン
・Momodora: Reverie Under the Moonlight Soundtrack（7.21ドル以上でアンロック）
『War for the Overworld』
『Osiris: New Dawn』
『Kentucky Route Zero』
『RWBY: Grimm Eclipse』
『Phantom Brave PC』
『Tricky Towers』
『Rooster Teeth FIRST Subscription - 1 Month Free』
・2ドル分のキャッシュ（Humble Monthly加入者向け）
・Humble Monthly初回利用料10％オフクーポン
・Kentucky Route Zero Soundtrack（10ドルでアンロック）
価格は変動するため、ご購入の際は充分お気をつけ下さい。尚、国内から正規購入が不可能のタイトルやDLCは基本的に本記事の対象外としています。この他、皆さんの知るデジタルストアや、お得なセール情報もコメント欄にて是非お聞かせ下さい。