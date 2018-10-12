週末セール情報ひとまとめ『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』『.hack//G.U. Last Recode』『Warhammer: V2』『RUINER』他

PCゲームのデジタルダウンロードストアを中心に、週末に実施されている割引セールやプロモーションキャンペーン情報等をひとまとめにしてお送りします。

現在Steamにて、カプコンのオープンワールドアクションRPG『Dragon's Dogma: Dark Arisen』がセール中です。最安値になっているので、興味のある読者はチェックしておきましょう。

『RUINER』

『Frostpunk』：2,255円（

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『Dragon's Dogma: Dark Arisen』：1,197円（

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『FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION』：4,212円（

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『Overcooked! 2』：2,056円（

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『RUINER』：792円（

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『Hunt Showdown』：2,574円（

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『What Remains of Edith Finch』：1,188円（

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『MONSTER HUNTER: WORLD』：4,792円（

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『Conan Exiles』：2,100円（

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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『.hack//G.U. Last Recode』

『.hack//G.U. Last Recode』：16.99ドル（

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『GRAND THEFT AUTO V』：19.79ドル（

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『MR. SHIFTY』：7.49ドル（

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『PANTY PARTY』：3.99ドル（

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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『Warhammer: Vermintide 2』

『XCOM 2 Collection』：33.99ドル（

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『Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe』：23.99ドル（

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『Warhammer: Vermintide 2』：19.79ドル（

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『Mafia III - Digital Deluxe』：23.99ドル（

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『Mega Man X Legacy Collection 1+2 Bundle』：31.98ドル（

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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『SOMA』

『Wuppo』

『SIMULACRA』

『Subsurface Circular』

『Nuclear Throne』

『Momodora: Reverie Under The Moonlight』

『LISA』

『SOMA』

『Opus Magnum』

・2ドル分のキャッシュ（Humble Monthly加入者向け）

・Humble Monthly初回利用料10％オフクーポン

・Momodora: Reverie Under the Moonlight Soundtrack（7.21ドル以上でアンロック）

『RWBY: Grimm Eclipse』

『War for the Overworld』

『Osiris: New Dawn』

『Kentucky Route Zero』

『RWBY: Grimm Eclipse』

『Phantom Brave PC』

『Tricky Towers』

『Rooster Teeth FIRST Subscription - 1 Month Free』

・2ドル分のキャッシュ（Humble Monthly加入者向け）

・Humble Monthly初回利用料10％オフクーポン

・Kentucky Route Zero Soundtrack（10ドルでアンロック）

価格は変動するため、ご購入の際は充分お気をつけ下さい。尚、国内から正規購入が不可能のタイトルやDLCは基本的に本記事の対象外としています。この他、皆さんの知るデジタルストアや、お得なセール情報もコメント欄にて是非お聞かせ下さい。