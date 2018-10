『ナナシス』777☆SISTERS「MELODY IN THE POCKET」レビュー｜武道館ライブのアンサーソングに込められた想い

怒涛の新曲リリースラッシュに湧いている『Tokyo 7th シスターズ』(以下、ナナシス)。ラストを飾るのは、「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ『Melody in the Pocket』 in 日本武道館」でも輝かしい活躍を見せた777☆SISTERSです。曲名はその名の通り「MELODY IN THE POCKET」。

アニメイトタイムズでは今回も、ライター独自の視点から楽曲のレビューを行っていきます。武道館ライブのアンサーソング的な立ち位置である本作。777☆SISTERS、そして『ナナシス』の想いが詰まったこの曲に秘められた心を探っていきましょう。

また新たな起点が生まれた「MELODY IN THE POCKET」

これまでも、『ナナシス』にとって大事なポイントで総監督・総合音楽プロデューサーである茂木伸太郎が作詞・作曲する曲を発表してきた。「またあした」「ハルカゼ~You were here~」もそうだと言えるだろう。考えてみれば、この2曲はライブでも大きなメッセージを持って歌われてきた。

つまり、『ナナシス』のすべてを知っている総監督だからこそ書ける曲であり、登場人物たちが紡ぎ出す物語を超えたところでの想いも表現されているのかもしれない。

今回の新曲「MELODY IN THE POCKET」も、「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ『Melody in the Pocket』 in 日本武道館」公演を終えた777☆SISTERSが放つアンサーソングだ。

ここまでずっと走り続けてきたものの、そこにはいろいろな壁があったし、決して平坦な道ではなかった。そしてそれは、このコンテンツを大きくしてきた茂木総監督にとっても同じ。そのあたりの苦しみについては前回のインタビューで語られているので、それをじっくり読んでほしい。

そこで辿り着いた答えとあの武道館でのライブの感動を、歌詞にそのまま詰め込んだのがこの曲だと思う。〈それでもここに自分の足できたんだ〉という言葉に溢れる揺るがない自信。そして後半は茂木総監督自身の想いも乗せているように感じる。

サウンドもピアノが印象的なところが777☆SISTERSらしい。シンプルで力強いギターポップで、サビの青空感、爽快感はこれぞナナシスといったところ。そしてDメロと一番最後の3回目の〈君にも〉のエモさが最高だった。

この曲もきっと、『ナナシス』を語る上では外せない曲へと成長していくはずだ。そんな気にさせるし、『ナナシス』のひとつの起点となったことは間違いないだろう。

カップリングはキュートに

カップリングは、「僕らは青空になる」などでもお馴染みのKUMAROBO作曲の「ラブリー♡オンリー」。歌ってるのはSU♡SUTA(きゅうとな)。

公式の紹介文によると“ユニット「Ci+LUS」の活躍を目にし、アレサンドラ・スースと臼田スミレが個人的な想いでそれに対抗する形のタッグを結成した臨時ユニット”だそう。

今回のCDに収録されているドラマトラック「SU♡SUTA、きゅうとなライバル」でも、「Ci+LUS」の天然ポテンシャルにヤキモキするふたりの可愛さが全開のSU♡SUTA(きゅうとな)結成秘話が収録されているので、お楽しみに!

「ラブリー♡オンリー」は、2人のオモチャ箱をひっくり返したようなドタバタ感を音で見事に再現したイントロから、片思いとはまた違うド直球の愛が詰まった歌詞がキャッチーなメロディに乗っている。

それにしてもKUMAROBO楽曲の引っ掛かりや気持ちよさの秘密はいったい何なのだろうか。歌ってみるとかなり面白いメロディとリズムなのに、聴いてみるとすんなり心地よく入ってくるキャッチーさがある。

それが機微を大切にするナナシスの音楽にマッチしているのだろうが、変化球なのに王道みたいな不思議な魅力にハマっている人は多いのではないだろうか。

だが、やはりこの曲の主役はスースとスミレの圧倒的な可愛さだと思うので、〈愛してね♡〉に悶えてほしい。

そしていよいよ『Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe』の開催が近づいてきた! はたしてSU♡SUTA(きゅうとな)の登場はあるのか? そこにも注目したい。

[文/塚越淳一]

